В квартире в Запорожье взорвалась граната: погибла женщина, двое мужчин ранены. ВИДЕО
В Запорожье в многоквартирном доме в одной из квартир взорвалась граната, вследствие чего есть погибшая и раненые.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
Погибшая и раненые
Как отмечается, на днях патрульные получили сообщение о взрыве в одной из квартир Космического района Запорожья.
В помещении инспекторы обнаружили двух мужчин с осколочными ранениями.
"Патрульные сразу же приступили к оказанию домедицинской помощи: наложили жгуты, остановили кровотечение, наложили давящие повязки. Благодаря слаженным и профессиональным действиям удалось стабилизировать состояние пострадавших до приезда медиков. В дальнейшем их госпитализировали", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что вследствие взрыва погибла женщина.
Гранату принес сосед
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают следователи. Предварительно известно, что в помещение зашел сосед с предметом, похожим на гранату, после чего произошел взрыв.
