В квартире в Запорожье взорвалась граната: погибла женщина, двое мужчин ранены. ВИДЕО

В Запорожье в многоквартирном доме в одной из квартир взорвалась граната, вследствие чего есть погибшая и раненые.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Погибшая и раненые

Как отмечается, на днях патрульные получили сообщение о взрыве в одной из квартир Космического района Запорожья.

В помещении инспекторы обнаружили двух мужчин с осколочными ранениями.

"Патрульные сразу же приступили к оказанию домедицинской помощи: наложили жгуты, остановили кровотечение, наложили давящие повязки. Благодаря слаженным и профессиональным действиям удалось стабилизировать состояние пострадавших до приезда медиков. В дальнейшем их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вследствие взрыва погибла женщина.

Гранату принес сосед

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают следователи. Предварительно известно, что в помещение зашел сосед с предметом, похожим на гранату, после чего произошел взрыв.

Людський фактор(роздовбайство): був, є і буде!!
Прикро… Горе для оточення!!
25.04.2026 23:05 Ответить
Схоже,що сусід прийшов вирішувати якусь справу з вагомим аргументом.До чого тут роздовбайство?
25.04.2026 23:09 Ответить
не написали - граната була лєгальна чи нє.
