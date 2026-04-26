У Харкові в метро сталася стрілянина
У Харкові на станції метро "Історичний музей" сталася стрілянина.
Про це повідомляють у поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ
За даними речниці поліції Людмили Прокопенко, інцидент стався 26 квітня близько 21:10.
Цивільна особа у стані алкогольного сп’яніння здійснила один постріл угору зі стартового пістолета.
Чоловіка доставили в кімнату поліції для з'ясування усіх обставин. Вирішується питання про притягнення порушника до відповідальності.
Унаслідок події ніхто не постраждав.
Наразі слідчі працюють на місці інциденту та збирають необхідні матеріали для встановлення всіх обставин інциденту.
У Харківській обласній прокуратурі додали, що попередня правова кваліфікація інциденту - хуліганство (ст. 296 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
стріляють всі !
Зараз менти і постріл з рогатки будуть публікувати, як стрілянину.
Бо ж не можна громадянам давати легальну зброю.
Як же ж ментам тоді харчуватися?
Чому ті, хто відслужили, не можуть мати її легально?
Гвинтівку або пукалку.
Одне не можна носити з собою, інше не має сенсу.
То у фільмах хороший хлопець перестріляв усіх поганих, а потім на пляжу гріє дупу, у реальності закриють і надовго.