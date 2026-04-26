В Харькове в метро произошла стрельба

В Харькове на станции метро "Исторический музей" произошла стрельба.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ

По данным пресс-секретаря полиции Людмилы Прокопенко, инцидент произошел 26 апреля около 21:10.

Гражданское лицо в состоянии алкогольного опьянения произвело один выстрел вверх из стартового пистолета.

Мужчину доставили в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время следователи работают на месте инцидента и собирают необходимые материалы для установления всех обстоятельств инцидента.