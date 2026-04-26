В Харькове в метро произошла стрельба
В Харькове на станции метро "Исторический музей" произошла стрельба.
Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ
По данным пресс-секретаря полиции Людмилы Прокопенко, инцидент произошел 26 апреля около 21:10.
Гражданское лицо в состоянии алкогольного опьянения произвело один выстрел вверх из стартового пистолета.
Мужчину доставили в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.
В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время следователи работают на месте инцидента и собирают необходимые материалы для установления всех обстоятельств инцидента.
стріляють всі !
.
Зараз менти і постріл з рогатки будуть публікувати, як стрілянину.
Бо ж не можна громадянам давати легальну зброю.
Як же ж ментам тоді харчуватися?
Чому ті, хто відслужили, не можуть мати її легально?
Гвинтівку або пукалку.
Одне не можна носити з собою, інше не має сенсу.
То у фільмах хороший хлопець перестріляв усіх поганих, а потім на пляжу гріє дупу, у реальності закриють і надовго.
Петарда може навіть поранити,сигнальний пістолет малоймовірно.Там канал ствола наглухо заваоений,а отвір для виходу порохових газів збоку.