Взрыв прогремел возле магазина в Харькове: найден запал от гранаты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция устанавливает лиц, причастных к взрыву в Салтовском районе Харькова.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"26 апреля в 19:15 в полицию поступил вызов о взрыве возле магазина на улице Тракторостроителей. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения стеклянных дверей на входе в подвальное помещение супермаркета. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Харькове в метро произошла стрельба

Читайте также: В квартире в Николаеве взорвалась граната: погиб мужчина, женщина получила травмы

Найден запал от гранаты

Отмечается, что, по предварительной информации, на месте найден и изъят запал от гранаты. Эксперты устанавливают тип взрывного устройства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В квартире в Запорожье взорвалась граната: погибла женщина, двое мужчин ранены

Устанавливаются причастные

В полиции добавили, что информация по данному факту внесена в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к указанным противоправным действиям.