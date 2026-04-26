Взрыв прогремел возле магазина в Харькове: найден запал от гранаты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция устанавливает лиц, причастных к взрыву в Салтовском районе Харькова.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

В Харькове прогремел взрыв

Что известно

"26 апреля в 19:15 в полицию поступил вызов о взрыве возле магазина на улице Тракторостроителей. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения стеклянных дверей на входе в подвальное помещение супермаркета. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Харькове прогремел взрыв

Найден запал от гранаты

Отмечается, что, по предварительной информации, на месте найден и изъят запал от гранаты. Эксперты устанавливают тип взрывного устройства.

В Харькове прогремел взрыв

Устанавливаются причастные

В полиции добавили, что информация по данному факту внесена в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к указанным противоправным действиям.

В Харькове прогремел взрыв

Топ комментарии
+6
Пішла жара. Поліція почала компанію самозбереження, як до них це робило СБУ.

Головне, щоб не почали самі теракти створювати задля їх успішного подолання.
26.04.2026 23:39 Ответить
+3
мусора такі активні стали )))

скрізь різні фейки знаходять)
26.04.2026 23:38 Ответить
+2
Чому квартальна зелена барига не зробила за 7 років реформу поліції краще? Янєлох коломойськи є не олігарх, не корупціонер, має професійну команду нових ліц, монобільшість, 73% підтримки. Що не так?
27.04.2026 00:03 Ответить
Наша паліцыя нас бєрєжот!
Ну як можна їх на фронт?
27.04.2026 00:08 Ответить
Сміття це твої родичі а ти зоновська курка з вищипаним пір,ям
27.04.2026 06:24 Ответить
Захоплення заручників у Луцьку - терористичний акт у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA Луцьку, що стався 21 липня 2020 року. На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA) Театральному майдані особа, встановлена як Максим Кривош, захопила автобус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%97-%D0%90079 БАЗ-А079 із 13 пасажирами і забарикадувалась у ньомуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83#cite_note-4 [4]. Закінчився звільненням заручників та арештом Кривоша.

26.04.2026 23:46 Ответить
а на стінах ні подряпинки від осколків.. запал вони знайшли. Бидло, запал розриває, максімум що знайдете важель запобіжника, відлітає. Самі страйкову підкинули і тепере херої? ****** мусарське
27.04.2026 05:35 Ответить
Повиповзало все кацапсяче зоновське лайно курочки чого сполохалися
27.04.2026 06:27 Ответить
 
 