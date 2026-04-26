Взрыв прогремел возле магазина в Харькове: найден запал от гранаты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Полиция устанавливает лиц, причастных к взрыву в Салтовском районе Харькова.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"26 апреля в 19:15 в полицию поступил вызов о взрыве возле магазина на улице Тракторостроителей. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения стеклянных дверей на входе в подвальное помещение супермаркета. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Найден запал от гранаты
Отмечается, что, по предварительной информации, на месте найден и изъят запал от гранаты. Эксперты устанавливают тип взрывного устройства.
Устанавливаются причастные
В полиции добавили, что информация по данному факту внесена в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к указанным противоправным действиям.
скрізь різні фейки знаходять)
Ну як можна їх на фронт?
Головне, щоб не почали самі теракти створювати задля їх успішного подолання.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83#:~:text=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%E2%80%94%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9,%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0.