14-річний підліток поранений на Чернігівщині через вибух гранати, яку його батько привіз із зони бойових дій, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поліція розслідує обставини поранення дитини у Бобровиці Ніжинського району Чернігівської області внаслідок вибуху гранати.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, вночі 10 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бобровиця 14-річний хлопець дістав поранення внаслідок вибуху невідомого предмета.
На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.
Вирішив розібрати
У процесі встановлення всіх обставин події слідчі з’ясували, що неповнолітній знайшов предмет, схожий на запал від гранати, який у 2022 році його батько привіз додому із зони бойових дій. Хлопчик вирішив розібрати знайдений предмет, внаслідок чого стався вибух – неповнолітній дістав поранення руки та обох ніг.
Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Життю хлопчика загрози немає.
Вилучено зброю
Повідомляється, що під час проведення огляду місця події поліцейські виявили та вилучили уламки та чеку запалу, предмет, що схожий на гранату Ф-1, запал УЗРГМ, обріз мисливської рушниці, шість десятків набоїв різного калібру та револьвер. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень.
Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).
Досудове розслідування триває.
А діти завжди лізуть куди не треба!...
Хоча в 14 років треба думати...
В зараз батька засадять - хто його кормити буде!...
Памʼятаю як в дитинстві збирав в Криму в степу взривателі від гранат... один раз з сусідом розібрали штук пʼять, зсипали в кучу шо там було і підпалили... як воно *******.... феєрично *******... три години дзвін в вухах і навколишній світ в чорно-біло-зелених кольорах... не граната звичайно, але нам вистачило, шоб більше їх не ковиряти...