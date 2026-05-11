14-річний підліток поранений на Чернігівщині через вибух гранати, яку його батько привіз із зони бойових дій, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція розслідує обставини поранення дитини у Бобровиці Ніжинського району Чернігівської області внаслідок вибуху гранати.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, вночі 10 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бобровиця 14-річний хлопець дістав поранення внаслідок вибуху невідомого предмета.



На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Охтирці чоловік підірвав гранату під час перемовин з поліцією: п’ятеро поранених. ФОТО (оновлено)

Вирішив розібрати

У процесі встановлення всіх обставин події слідчі з’ясували, що неповнолітній знайшов предмет, схожий на запал від гранати, який у 2022 році його батько привіз додому із зони бойових дій. Хлопчик вирішив розібрати знайдений предмет, внаслідок чого стався вибух – неповнолітній дістав поранення руки та обох ніг.



Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Життю хлопчика загрози немає.

Також дивіться: Чоловік кинув гранату у двір ТЦК у Білій Церкві: його затримали. ФОТО

Вилучено зброю

Повідомляється, що під час проведення огляду місця події поліцейські виявили та вилучили уламки та чеку запалу, предмет, що схожий на гранату Ф-1, запал УЗРГМ, обріз мисливської рушниці, шість десятків набоїв різного калібру та револьвер. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Також дивіться: Вибух пролунав біля магазину в Харкові: знайдено запал від гранати, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування триває.