14-річний підліток поранений на Чернігівщині через вибух гранати, яку його батько привіз із зони бойових дій, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція розслідує обставини поранення дитини у Бобровиці Ніжинського району Чернігівської області внаслідок вибуху гранати.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, вночі 10 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бобровиця 14-річний хлопець дістав поранення внаслідок вибуху невідомого предмета.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Вирішив розібрати

У процесі встановлення всіх обставин події слідчі з’ясували, що неповнолітній знайшов предмет, схожий на запал від гранати, який у 2022 році його батько привіз додому із зони бойових дій. Хлопчик вирішив розібрати знайдений предмет, внаслідок чого стався вибух – неповнолітній дістав поранення руки та обох ніг.

Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Життю хлопчика загрози немає.

Вилучено зброю

Повідомляється, що під час проведення огляду місця події поліцейські виявили та вилучили уламки та чеку запалу, предмет, що схожий на гранату Ф-1, запал УЗРГМ, обріз мисливської рушниці, шість десятків набоїв різного калібру та револьвер. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Досудове розслідування триває.

Все це треба запхати у батькову дупу.
11.05.2026 14:23 Відповісти
Легко з америк судити. Чоловік до війни готувався.
11.05.2026 14:30 Відповісти
То треба було або попередити дитину (не два ж роки було) про небезпеку, або заховати так, щоб не знайшов.
11.05.2026 14:35 Відповісти
Можливо , чоловік хотів родину захищати!
А діти завжди лізуть куди не треба!...
Хоча в 14 років треба думати...
В зараз батька засадять - хто його кормити буде!...
11.05.2026 14:30 Відповісти
Це вона десь чотири роки лежала так, що хлопець не бачив, а тут знайшов і вирішив розібрати? Подорослішав і розуму набрався? А батько не попередив, що це не цяцька?
11.05.2026 14:32 Відповісти
Мабуть, батько сам не проти в цяцьки гратись.
11.05.2026 15:05 Відповісти
«Будь-який чоловік - це дивом вцілілий хлопчак»
Памʼятаю як в дитинстві збирав в Криму в степу взривателі від гранат... один раз з сусідом розібрали штук пʼять, зсипали в кучу шо там було і підпалили... як воно *******.... феєрично *******... три години дзвін в вухах і навколишній світ в чорно-біло-зелених кольорах... не граната звичайно, але нам вистачило, шоб більше їх не ковиряти...
11.05.2026 14:42 Відповісти
З.І. пацану - швидкого одужання.
11.05.2026 14:43 Відповісти
Будні України 2026-2036 рр.
11.05.2026 14:45 Відповісти
 
 