Підрив гранати в Охтирці під час перемовин з поліцією: чоловіку повідомлено про підозру. ВIДЕО

На Сумщині поліція повідомила про підозру чоловіку, який 10 травня підірвав гранату в Охтирці.

Про це повідомили в поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Оголошення підозри

Зазначається, що слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за:

  • ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу);
  • ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство);
  • ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство);
  • ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами).

У поліції додали, що підозрюваного затримано в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Що передувало

Нагадаємо, в Охтирці Сумської області під час перемовин з поліцією чоловік підірвав гранату. Подія сталася 10 травня близько 17:30 на вулиці поблизу одного із закладів харчування. Унаслідок вибуху гранати тілесні ушкодження отримали троє працівників поліції, цивільний чоловік та сам правопорушник.

тут треба діяти поступово - для початку легалізувати гумові травматичні гранати. Ну а потім по результатам і все нше.
Після того як Діма Васильченков поклав купу народу в Києві, наш придумкуватий міністр МВС одразу запропонував легалізацію зброї. Тому треба терміново і гранати легалізувати.
https://censor.net/ua/news/3611560/legalizatsiya-zbroyi-v-********-klymenko-zrobyv-zayavu-pislya-teraktu
11.05.2026 19:24 Відповісти
Мені здається, що Клименко з вами не погодиться.
11.05.2026 19:30 Відповісти
Нахіба нам легалізація зброї якщо покидьки типу Діми Васильченкова, саме з легалізованої зброї вбивають людей в Києві пачками?
11.05.2026 19:44 Відповісти
у нас і без васільчєнкова половина країни з рєзінострєлами бігає, просто треба поступово йти - для початку дозволити продаж автоматичних рєзинострєлів, а потім і кулеметів. Просто обмежити ємність магазину - не більше 60 патронів. Тод хоч не будуть пачками вбиватись, а будуть пачками травмуватись.
11.05.2026 19:54 Відповісти
Васильченков стріляв з легальної зброї.Гранати інша справа.Їх везуть з війни військові.Якщо спитать-нахєра?вони пояснить не зможуть.Крім п'яного бикування і понтів(дивись шо в мене є) вони в тилу більше ні для чого не годяться.
11.05.2026 19:36 Відповісти
Ви навіщо мене, трохи раніше про сарказм питали? І якщо зовсім серйозно, нахіба нам легалізація зброї якщо різні покидьки, саме з легалізованої зброї вбивають людей в Києві пачками?
11.05.2026 19:45 Відповісти
Це одиничний випадок.Один психопат не показник.В Україні на руках приблизно 700000 одиниць легальної зброї.Скільки нелегальної-ніхто не знає,пишуть до 1.5млн.В мене теж є 12-й калібр.З нею спокійніше.
11.05.2026 19:54 Відповісти
нам легалзація зброї вже давно не потрібна, бо з початку широкомаштабного вторгнення було загублено та вкрадено більше 700 тисяч одиниць вогнепальної зброї (ну і ще "підїде" трофейна з фронтв) Так що все нормально, зброї вже вистачає. А рєзнотрєльщкі не рахуютья - це окрема каста довбойобів.
11.05.2026 20:03 Відповісти
 
 