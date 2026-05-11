Підрив гранати в Охтирці під час перемовин з поліцією: чоловіку повідомлено про підозру. ВIДЕО

На Сумщині поліція повідомила про підозру чоловіку, який 10 травня підірвав гранату в Охтирці.

Про це повідомили в поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Оголошення підозри

Зазначається, що слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за:

ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу);

ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство);

ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство);

ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами).

У поліції додали, що підозрюваного затримано в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Що передувало

Нагадаємо, в Охтирці Сумської області під час перемовин з поліцією чоловік підірвав гранату. Подія сталася 10 травня близько 17:30 на вулиці поблизу одного із закладів харчування. Унаслідок вибуху гранати тілесні ушкодження отримали троє працівників поліції, цивільний чоловік та сам правопорушник.