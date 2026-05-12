На Сумщині російський дрон поранив 13-річного хлопчика

У Сумській області внаслідок атаки російського дрона постраждав 13-річний хлопчик.

Про це повідомив в Телеграмі начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про ворожу атаку

"Ворожий дрон поцілив по цивільній інфраструктурі Білопільської громади. Дитина була поруч з місцем влучання. Хлопчик поранений, його госпіталізували. Наразі дитину оперують", - ідеться у повідомленні.

Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.

Раніше, 12 травня, у Сумській області безпілотник росіян атакував службовий автомобіль поліції, поліцейські не постраждали, транспорт знищено.

