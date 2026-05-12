На Сумщині російський дрон поранив 13-річного хлопчика
У Сумській області внаслідок атаки російського дрона постраждав 13-річний хлопчик.
Про це повідомив в Телеграмі начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про ворожу атаку
"Ворожий дрон поцілив по цивільній інфраструктурі Білопільської громади. Дитина була поруч з місцем влучання. Хлопчик поранений, його госпіталізували. Наразі дитину оперують", - ідеться у повідомленні.
Усі обставини та наслідки атаки уточнюються.
- Раніше, 12 травня, у Сумській області безпілотник росіян атакував службовий автомобіль поліції, поліцейські не постраждали, транспорт знищено.
