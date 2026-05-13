Враг нанес удар по двум районам Харькова: вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры
В ночь на среду, 13 мая 2026 года, войска РФ нанесли удары по двум районам Харькова.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, зафиксировано два вражеских удара по Шевченковскому и Холодногорскому районам.
Последствия
По уточненной информации Ситуационного центра, в Шевченковском районе обломки вражеского дрона упали на дорогу - пока без пострадавших.
В Холодногорском районе враг нанес удар по объекту инфраструктуры - в месте попадания возник пожар. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Более подробной информации о вражеской атаке на город на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники вечером 12 мая.
