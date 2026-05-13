Доба на Запоріжжі: троє поранених через ворожі обстріли, є руйнування. ФОТО
Три людини поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли за добу
Як зазначається, упродовж доби окупанти завдали 1006 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області.
- Війська РФ здійснили 24 авіаційних удари по Комишувасі, Зарічному, Малокатеринівці, Новоолександрівці, Щасливому, Юрківці, Любимівці, Любицькому, Новоіванівці, Новокасянівці, Світлій Долині, Оріхову, Новоселівці, Чарівному, Червоній Криниці, Микільському, Лісному, Рівному, Воздвижівці, Свободі, Тимошівці.
- 732 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Новояковлівку, Таврійське, Розумівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Вільнянку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівку, Нове Запоріжжя.
- Зафіксовано обстріл із РСЗВ по Воздвижівці.
- 249 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Добропіллю, Оленокостянтинівці.
Наслідки
Надійшло 52 повідомлення про пошкодження житла, нежитлових будівель, автівок та об’єктів інфраструктури.
