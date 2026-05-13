Сутки в Запорожской области: трое раненых в результате вражеских обстрелов, есть разрушения. ФОТО

Три человека получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы за сутки

Как отмечается, за сутки оккупанты нанесли 1006 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 24 авиаудара по Камышевахе, Заречному, Малокатериновке, Новоалександровке, Счастливому, Юрковке, Любимовке, Любицкому, Новоивановке, Новокасяновке, Светлой Долине, Орехову, Новоселовке, Чаривному, Червоной Кринице, Никольском, Лесном, Ровному, Воздвижке, Свободе, Тимошевке.

732 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Кушугум, Червоноднепровку, Новояковлевку, Таврическое, Разумовку, Беленкое, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Вильнянку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Святопетровку, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Еленокстантиновку, Новое Запорожье.

Зафиксирован обстрел из РСЗО по Воздвижке.

249 артиллерийских ударов пришлось на Новояковлевку, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Святопетровку, Варваровку, Доброполье, Еленокстантиновку.

Последствия

Поступило 52 сообщения о повреждении жилья, нежилых зданий, автомобилей и объектов инфраструктуры.