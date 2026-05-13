Рашисти масовано вдарили дронами по промисловій інфраструктурі Одещини: є пошкодження. ФОТО

Цієї ночі російська армія масовано атакувала ударними БпЛА промислову інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

За даними ОВА, внаслідок кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарчих приміщень. Локальні пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками.

На щастя, минулося без постраждалих.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія запустила по території Україні ударні безпілотники увечері 12 травня.

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