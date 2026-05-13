1 092 1
Рашисты нанесли массированный удар дронами по промышленной инфраструктуре Одесской области: есть повреждения. ФОТО
Этой ночью российская армия нанесла массированный удар с помощью ударных БПЛА по промышленной инфраструктуре Одесской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
По данным ОГА, в результате нескольких волн ударов зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений. Возникшие локальные пожары были оперативно ликвидированы спасателями.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники вечером 12 мая.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль