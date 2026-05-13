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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Рашисты нанесли массированный удар дронами по промышленной инфраструктуре Одесской области: есть повреждения. ФОТО

Этой ночью российская армия нанесла массированный удар с помощью ударных БПЛА по промышленной инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия

По данным ОГА, в результате нескольких волн ударов зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений. Возникшие локальные пожары были оперативно ликвидированы спасателями.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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обстрел Одесской области

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники вечером 12 мая.

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