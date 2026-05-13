Доба на Дніпропетровщині: через атаки РФ 8 людей загинули, 11 поранених. ФОТО

Минулої доби, 12 травня, ворог майже 30 разів атакував три райони Дніпропетровської області. Восьмеро людей загинули, 11 - дістали поранень. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Нікопольщині

За даними ОВА, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватнібудинки, авто. Постраждали троє людей. 16-річний юнак госпіталізований в стані середньої тяжкості. Ще один 16-річний та 21-річний хлопці на амбулаторному лікуванні.

Обстріли Синельниківщини

Також зазначається, що на Синельниківщині під ударом були Дубовиківська і Миколаївська громади. Понівечені понад два десятки будинків. Загинули двоє людей.

Ще 9 осель пошкоджені через удар по району напередодні вдень. Загинули 4 людини, ще четверо - постраждали. Трьох з них ушпиталили. 50-річний чоловік у важкому стані.

Атака на Кривий Ріг

У Кривому Розі пошкоджені підприємство, інфраструктура, газогін. Двоє людей загинули, ще четверо - постраждали.

Обстріл Дніпропетровщини

Це путлєр життями українців встеляє собі дорогу до миру
13.05.2026 08:07 Відповісти
Хіба тільки він? Ви впевнені в цьому?

А взагалі то Зе поїхав, можна херачити, десь така постійно прослідковується система(
13.05.2026 08:43 Відповісти
Рашиський терор проти мирного населення не припиняєтся ,це злочине терористичне утворення під назвою рф знищує Україну і український народ йде свідомий геноцид ,відповіді по рашиських міста немає,допоки не буде знищений найкривавіший світовий терорист злочинець путін цей жах не припинется ,ось чим мали б зайнятись спец. служби ,рашиська істота яка вбила сотні тисяч українців немає права на існування.
13.05.2026 08:54 Відповісти
 
 