Сутки в Днепропетровской области: из-за атак РФ 8 человек погибли, 11 ранены. ФОТО

За прошедшие сутки, 12 мая, враг почти 30 раз обстрелял три района Днепропетровской области. Восемь человек погибли, 11 получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Никопольскому району

По данным ОГА, в Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены инфраструктура, частные дома, автомобили. Пострадали три человека. 16-летний юноша госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний и 21-летний юноши находятся на амбулаторном лечении.

Обстрелы Синельниковского района

Также отмечается, что в Синельниковском районе под ударом оказались Дубовиковская и Николаевская громады. Разрушено более двух десятков домов. Погибли два человека.



Еще 9 домов повреждены в результате удара по району накануне днем. Погибли 4 человека, еще четверо - пострадали. Трое из них госпитализированы. 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Атака на Кривой Рог

В Кривом Роге повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод. Два человека погибли, еще четверо - пострадали.

