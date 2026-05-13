Сутки в Днепропетровской области: из-за атак РФ 8 человек погибли, 11 ранены. ФОТО

За прошедшие сутки, 12 мая, враг почти 30 раз обстрелял три района Днепропетровской области. Восемь человек погибли, 11 получили ранения. 

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Никопольскому району

По данным ОГА, в Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены инфраструктура, частные дома, автомобили. Пострадали три человека. 16-летний юноша госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний и 21-летний юноши находятся на амбулаторном лечении.

Обстрелы Синельниковского района

Также отмечается, что в Синельниковском районе под ударом оказались Дубовиковская и Николаевская громады. Разрушено более двух десятков домов. Погибли два человека.

Еще 9 домов повреждены в результате удара по району накануне днем. Погибли 4 человека, еще четверо - пострадали. Трое из них госпитализированы. 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Атака на Кривой Рог

В Кривом Роге повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод. Два человека погибли, еще четверо - пострадали.

Обстрел Днепропетровской области

Це путлєр життями українців встеляє собі дорогу до миру
13.05.2026 08:07 Ответить
Хіба тільки він? Ви впевнені в цьому?

А взагалі то Зе поїхав, можна херачити, десь така постійно прослідковується система(
13.05.2026 08:43 Ответить
Рашиський терор проти мирного населення не припиняєтся ,це злочине терористичне утворення під назвою рф знищує Україну і український народ йде свідомий геноцид ,відповіді по рашиських міста немає,допоки не буде знищений найкривавіший світовий терорист злочинець путін цей жах не припинется ,ось чим мали б зайнятись спец. служби ,рашиська істота яка вбила сотні тисяч українців немає права на існування.
13.05.2026 08:54 Ответить
 
 