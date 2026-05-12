Российский дрон попал в дом в Кривом Роге: двое погибших, четверо раненых, в том числе младенец (обновлено)
Вечером 12 мая россияне нанесли удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Кривом Роге в Днепропетровской области. Есть сообщения о погибших и раненых,
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.
"Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые", — сообщил Вилкул.
Отмечается, что начата аварийно-спасательная операция.
Обновление
Позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил: "Два человека погибли. Возник пожар. Последствия уточняются".
Обновление
"Прямое попадание "Шахеда" в жилой дом.
К сожалению, двое погибших – мужчина 43 лет и женщина 65 лет.
Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку – на скорой уже эвакуирована в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь.
Пожар уже потушен, продолжается ликвидация последствий", - добавил Вилкул в 20:22.
Обновление
Позже Ганжа обновил информацию о раненых: Четверо человек пострадали из-за вражеской атаки на Кривой Рог.
9-месячную девочку госпитализировали. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В больнице и 23-летняя женщина. Она находится в состоянии средней тяжести.
Женщины 45 и 74 лет будут лечиться амбулаторно.
Погибли женщина 65 лет и мужчина 43 года. Соболезнование родным.
Все одне в бюджет нісого не повернеться - може хтось з підпільників таки підсуне рядовим операторам орків корлинати )))
Приймемо до уваги
проголосували тупо всим Кривбасом за вову, а він взяв і ******* всі гроші, які повинні були йти на зенітні дрони проти шахедів, а це результат, шахед не збили.
звісно що кацапи на 100% винні, але хто з 14 року вважав їх людьми? кому повилазило що кацапи вбивці? всі знали що кацапи вбивці.
бо вони ж виростуть і прийдуть до кацапні з запитанням - "а ***** собственно?"
