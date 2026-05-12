Российский дрон попал в дом в Кривом Роге: двое погибших, четверо раненых, в том числе младенец (обновлено)

Удар по Кривому Рогу

Вечером 12 мая россияне нанесли удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Кривом Роге в Днепропетровской области. Есть сообщения о погибших и раненых,

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

"Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые", — сообщил Вилкул.

Отмечается, что начата аварийно-спасательная операция.

Обновление

Позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил: "Два человека погибли. Возник пожар. Последствия уточняются".

Обновление

"Прямое попадание "Шахеда" в жилой дом.
К сожалению, двое погибших – мужчина 43 лет и женщина 65 лет.
Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку – на скорой уже эвакуирована в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь.
Пожар уже потушен, продолжается ликвидация последствий", - добавил Вилкул в 20:22.

Обновление

Позже Ганжа обновил информацию о раненых: Четверо человек пострадали из-за вражеской атаки на Кривой Рог.

9-месячную девочку госпитализировали. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В больнице и 23-летняя женщина. Она находится в состоянии средней тяжести.
Женщины 45 и 74 лет будут лечиться амбулаторно.

Погибли женщина 65 лет и мужчина 43 года. Соболезнование родным.

Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
12.05.2026 20:41 Ответить
0!!! 0 !!! - рівно таке чисто ракет і дронів прилетіло на Москву 9 травня
12.05.2026 20:45 Ответить
Жоден дрон орків, так і не долетів до ділянки з будинками кабміндічів у Козині!!?? Орки своїх рабів не б'ють, поки вони їм треба???
12.05.2026 19:57 Ответить
12.05.2026 19:57 Ответить
в Козині також будиночок депутата з прізвищем на літеру П
12.05.2026 21:15 Ответить
А "дінастія"?
Все одне в бюджет нісого не повернеться - може хтось з підпільників таки підсуне рядовим операторам орків корлинати )))
12.05.2026 21:23 Ответить
Татарів з деркачем і сівковичем, цим займаються!!
12.05.2026 21:27 Ответить
Aga.
Приймемо до уваги
12.05.2026 22:50 Ответить
ППО Масквабаду вже розіхалося після параду? Може туди іпанути?
12.05.2026 20:18 Ответить
12.05.2026 20:41 Ответить
12.05.2026 20:45 Ответить
Ты серьёзно?
12.05.2026 20:58 Ответить
вполне
12.05.2026 21:02 Ответить
ти теж думаєш, що це чухчух винен що в Кривбасі таке гімняне ППО? а не якийсь Вова з плівок міндіча?
12.05.2026 21:17 Ответить
Послухай мерзота ти хоч думай що пишеш, чи ти рашиський бот ?
12.05.2026 21:20 Ответить
а що він такого написав? є час розкидати каміння, а є час збирати.
проголосували тупо всим Кривбасом за вову, а він взяв і ******* всі гроші, які повинні були йти на зенітні дрони проти шахедів, а це результат, шахед не збили.

звісно що кацапи на 100% винні, але хто з 14 року вважав їх людьми? кому повилазило що кацапи вбивці? всі знали що кацапи вбивці.
12.05.2026 21:23 Ответить
І нащасне немовля теж проголосувало ? план обрання блазня готували дві струкури Беня і фсб ,на жаль проголосували в більшості областей ,від бездарної інформаційної політики.
12.05.2026 21:29 Ответить
немовля стало жертвою дебілів, які вважають кацапів братським нарідом, і вибирають прокацапського дебіла президентом.
12.05.2026 21:31 Ответить
Ти бот чи дурень ? люди гинут а ти пишеш фігню.
12.05.2026 21:33 Ответить
чому вони гинуть? дай відповідь.
12.05.2026 21:34 Ответить
шось ти швидко злився. кацапи вбивці, а твій вова вкрав гроші які повинні були йти на ППО в Кривбасі.
12.05.2026 22:04 Ответить
Читаєш такі дописи і прикро стає...Гинуть і калічаться люди, родини залишаються без житла, страждають діти... але знаходяться такі, які злорадіють, мол так їм і потрібно...Сором !!!
12.05.2026 21:25 Ответить
українськi немовлята - найлютіші кацапські вороги,
бо вони ж виростуть і прийдуть до кацапні з запитанням - "а ***** собственно?"
12.05.2026 20:53 Ответить
тоді чому ви їх вбиваєте?
нелогічно...
12.05.2026 21:07 Ответить
Терор рашиської орди проти мирного населення основа ідеології рашизму ,рашиських варварів треба тільки знищувати насамперед найкривавішого терориста путіна і його кліку ,воювати з дітьми це верх цинізму цього злочинного людиноненависницького режиму.
12.05.2026 21:18 Ответить
після війни треба законом ввести пожиттєвий обовязок для всіх 73%-них зебілів раз на тиждень дивитись по 2 години відео про скалічених і вбитих українських діточок.
12.05.2026 21:24 Ответить
 
 