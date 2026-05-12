Российский дрон попал в дом в Кривом Роге: двое погибших, четверо раненых, в том числе младенец (обновлено)

Вечером 12 мая россияне нанесли удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Кривом Роге в Днепропетровской области. Есть сообщения о погибших и раненых,

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые", — сообщил Вилкул.

Отмечается, что начата аварийно-спасательная операция.

Читайте также: Враг атаковал дронами многоэтажку в Кривом Роге: пожар ликвидирован, пять пострадавших, в том числе двое детей. ФОТО (обновлено)

Обновление

Позже глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил: "Два человека погибли. Возник пожар. Последствия уточняются".

Обновление

"Прямое попадание "Шахеда" в жилой дом.

К сожалению, двое погибших – мужчина 43 лет и женщина 65 лет.

Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку – на скорой уже эвакуирована в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь.

Пожар уже потушен, продолжается ликвидация последствий", - добавил Вилкул в 20:22.

Обновление

Позже Ганжа обновил информацию о раненых: Четверо человек пострадали из-за вражеской атаки на Кривой Рог.

9-месячную девочку госпитализировали. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В больнице и 23-летняя женщина. Она находится в состоянии средней тяжести.

Женщины 45 и 74 лет будут лечиться амбулаторно.

Погибли женщина 65 лет и мужчина 43 года. Соболезнование родным.