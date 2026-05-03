Враг атаковал дронами многоэтажку в Кривом Роге: пожар ликвидирован, пятеро пострадавших, в том числе двое детей. ФОТО (обновлено)
Днем 3 мая 2026 года войска РФ атакуют Кривой Рог в Днепропетровской области с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщилпредседатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
По его словам, зафиксировано попадание в многоэтажный дом.
В настоящее время спасатели начали аварийно-спасательную операцию и тушение пожара.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки загорелся пожар на 6 этаже многоэтажки.
Информация о пострадавших уточняется.
По данным ОВА, огнеборцы уже усмирили пожар в многоэтажке, который произошел из-за вражеской атаки на Кривой Рог.
Позже голова ОВА проинформировал, что из-за атаки россиян на Кривой Рог пятеро пострадавших, среди них двое детей.
Отмечается, что два мальчика 1 и 4 лет отравились продуктами горения. Один ребенок госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Пострадали две женщины 39 и 62 лет и мужчина 58 лет. Они получили пособие на месте и от госпитализации отказались.
