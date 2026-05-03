Враг атаковал дронами многоэтажку в Кривом Роге: пожар ликвидирован, пятеро пострадавших, в том числе двое детей. ФОТО (обновлено)

Днем 3 мая 2026 года войска РФ атакуют Кривой Рог в Днепропетровской области с помощью ударных беспилотников. 

Об этом сообщилпредседатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

Удар РФ по багатоповерхівці у Кривому Розі

Каковы последствия?

По его словам, зафиксировано попадание в многоэтажный дом.

В настоящее время спасатели начали аварийно-спасательную операцию и тушение пожара.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет. 

Обновленная информация

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки загорелся пожар на 6 этаже многоэтажки.

Информация о пострадавших уточняется.

По данным ОВА, огнеборцы уже усмирили пожар в многоэтажке, который произошел из-за вражеской атаки на Кривой Рог.

Позже голова ОВА проинформировал, что из-за атаки россиян на Кривой Рог пятеро пострадавших, среди них двое детей.

Отмечается, что два мальчика 1 и 4 лет отравились продуктами горения. Один ребенок госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Пострадали две женщины 39 и 62 лет и мужчина 58 лет. Они получили пособие на месте и от госпитализации отказались.

Вилкул Александр (481) Кривой Рог (1516) Днепропетровская область (5137) Криворожский район (343)
та не може бути..тіки там одиниці а в сумській обл зараз біля 2 десятків...
03.05.2026 14:21 Ответить
Пане Вова *********, пане в.о. Хмара, чому до сьогоднішнього дня скажений Пуйло -живий і неушкоджений. Навіть на Трампа вже здійснено три замахи на життя, а на скаженого Пуйла- жодного. Це той випадок, коли бездіяльність є злочином проти українського народу, за який вам доведеться відповідати.
03.05.2026 15:40 Ответить
Дати тобі маузер?
03.05.2026 15:41 Ответить
Парабелум 😁
03.05.2026 15:44 Ответить
Маузер засунь собі в анал і вистріли. Судячи по твоєму коменту, в тебе на це вистачить розуму.
03.05.2026 15:47 Ответить
 
 