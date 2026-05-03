Ворог атакував дронами багатоповерхівку в Кривому Розі: пожежу ліквідовано, п’ятеро постраждалих, зокрема двоє дітей. ФОТО (оновлено)
Вдень 3 травня 2026 року війська РФ атакують Кривий Ріг Дніпропетровської області ударними безпілотниками.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
За його словами,зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок.
Наразі рятувальники розпочали аварійно-рятувальну операцію та тушіння пожежі.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Згодом голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок ворожої атаки зайнялася пожежа на 6 поверсі багатоповерхівки.
Інформація про постраждалих уточнюється.
За даними ОВА, вогнеборці вже приборкали пожежу у багатоповерхівці, що сталася через ворожу атаку на Кривий Ріг.
Пізніше голова ОВА поінформував, що через атаку росіян на Кривий Ріг пʼятеро постраждалих, серед них двоє дітей.
Зазначається, що двоє хлопчиків 1 та 4 років отруїлися продуктами горіння. Одна дитина госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Постраждали також дві жінки 39 та 62 років та чоловік 58 років. Вони отримали допомогу на місці і від госпіталізації відмовилися.
