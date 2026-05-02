Окупанти понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: троє поранених, пошкоджено готель, будинки та авто

Упродовж дня 2 травня російські війська понад 50 разів ударили по трьох районах Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Мозолевській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах.

Виникли пожежі. Пошкоджені готель, приватні будинки, господарські споруди, гараж, мікроавтобус. Дві легкові автівки понівечені, ще одна – знищена.

Через ворожі атаки постраждали троє людей – жінка 44 років, чоловіки 62 та 84 років. Всі на амбулаторному лікуванні.

Також читайте: РФ другу добу атакує об’єкти "Нафтогазу": на Запоріжжі пошкоджено газопровід, на Дніпропетровщині поранено працівника

Криворізький та Синельниківський райони

У Кривому Розі внаслідок російських ударів пошкоджена інфраструктура.

На Синельниківщині ворог вдарив по Покровській громаді.

Також читайте: Ворог атакує Кривий Ріг: під ударом об’єкт інфраструктури (оновлено)

Нічна атака

Крім того, по меддопомогу звернулася ще одна людина, постраждала через нічну атаку на Павлоград. 21-річна жінка на амбулаторному лікуванні.