Окупанти понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: троє поранених, пошкоджено готель, будинки та авто
Упродовж дня 2 травня російські війська понад 50 разів ударили по трьох районах Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Мозолевській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах.
Виникли пожежі. Пошкоджені готель, приватні будинки, господарські споруди, гараж, мікроавтобус. Дві легкові автівки понівечені, ще одна – знищена.
Через ворожі атаки постраждали троє людей – жінка 44 років, чоловіки 62 та 84 років. Всі на амбулаторному лікуванні.
Криворізький та Синельниківський райони
- У Кривому Розі внаслідок російських ударів пошкоджена інфраструктура.
- На Синельниківщині ворог вдарив по Покровській громаді.
Нічна атака
Крім того, по меддопомогу звернулася ще одна людина, постраждала через нічну атаку на Павлоград. 21-річна жінка на амбулаторному лікуванні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль