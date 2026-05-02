Оккупанты более 50 раз атаковали Днепропетровщину: трое раненых, повреждены гостиница, дома и автомобили

В течение дня 2 мая российские войска более 50 раз нанесли удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Мозолевской, Червоногригоровской, Мировской, Марганецкой и Покровской громадам.

Возникли пожары. Повреждены гостиница, частные дома, хозяйственные постройки, гараж, микроавтобус. Два легковых автомобиля повреждены, еще один – уничтожен.

Вследствие вражеских атак пострадали три человека – женщина 44 лет, мужчины 62 и 84 лет. Все находятся на амбулаторном лечении.

Читайте также: РФ вторую сутки атакует объекты "Нафтогаза": в Запорожье поврежден газопровод, в Днепропетровской области ранен работник

Криворожский и Синельниковский районы

В Кривом Роге вследствие российских ударов повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе враг нанес удар по Покровской громаде.

Читайте также: Враг атакует Кривой Рог: под ударом объект инфраструктуры (обновлено)

Ночная атака

Кроме того, за медицинской помощью обратился еще один человек, пострадавший вследствие ночной атаки на Павлоград. 21-летняя женщина находится на амбулаторном лечении.