Оккупанты более 50 раз атаковали Днепропетровщину: трое раненых, повреждены гостиница, дома и автомобили
В течение дня 2 мая российские войска более 50 раз нанесли удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Мозолевской, Червоногригоровской, Мировской, Марганецкой и Покровской громадам.
Возникли пожары. Повреждены гостиница, частные дома, хозяйственные постройки, гараж, микроавтобус. Два легковых автомобиля повреждены, еще один – уничтожен.
Вследствие вражеских атак пострадали три человека – женщина 44 лет, мужчины 62 и 84 лет. Все находятся на амбулаторном лечении.
Криворожский и Синельниковский районы
- В Кривом Роге вследствие российских ударов повреждена инфраструктура.
- В Синельниковском районе враг нанес удар по Покровской громаде.
Ночная атака
Кроме того, за медицинской помощью обратился еще один человек, пострадавший вследствие ночной атаки на Павлоград. 21-летняя женщина находится на амбулаторном лечении.
