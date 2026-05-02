РФ атаковала Днепропетровщину: раненые, пожары и разрушения. ФОТОрепортаж

Вечером 1 мая и ночью 2 мая враг обстрелял Павлоград, Синельниково, Никопольский район и Кривой Рог. Пострадали три человека, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

"Почти 20 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией", — говорится в сообщении.

Никопольский район

В результате вечерних атак в Никополе пострадал 69-летний мужчина.

Оккупанты обстреляли дронами и артиллерией райцентр, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую сельские громады.

Повреждены 11 частных домов, 4 хозяйственные постройки, навес, предприятие и инфраструктура.

В результате вчерашних ударов также повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение, газопровод, административное здание, инфраструктура и предприятие.

Синельниковский район

В результате атаки БПЛА в Синельниковом произошли пожары. Повреждены 2 гаража и автомобиль.

Павлоградский район 

Россияне нанесли удар БПЛА по Павлограду. Пострадали три человека. Это женщины 24 и 68 лет и 18-летний парень.

Произошел пожар. Поврежден многоэтажный дом и 11 легковых автомобилей.

Криворожский район 

Враг нанес удар БПЛА и по Кривому Рогу. Повреждена инфраструктура.

Последствия атаки

Обстрелы Днепропетровской области 2 мая
І жодного слова "найвеличнішого" про злочини рашиської орди проти українського народу.
02.05.2026 09:13 Ответить
у нього зараз на часі інше,компромат по кооперативу "Династія"....
02.05.2026 09:33 Ответить
...а нам знов хвалькувато розкажуть і покажуть НПЗ в Туапсе, дивіться,мовляв,як ми даєм прикурить Путіну! А потім дисципліновано виконаємо путінське перемир"я на 9 травня,а з 10 травня будем отримувати чергові подібні удари....
02.05.2026 09:32 Ответить
А тобі не подобається як палає туапсе літаки на аеродромі сидиш десь ща карпаиами під спіднецею і тільки гавкаєш
02.05.2026 10:07 Ответить
 
 