РФ атаковала Днепропетровщину: раненые, пожары и разрушения. ФОТОрепортаж
Вечером 1 мая и ночью 2 мая враг обстрелял Павлоград, Синельниково, Никопольский район и Кривой Рог. Пострадали три человека, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
"Почти 20 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией", — говорится в сообщении.
Никопольский район
В результате вечерних атак в Никополе пострадал 69-летний мужчина.
Оккупанты обстреляли дронами и артиллерией райцентр, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую сельские громады.
Повреждены 11 частных домов, 4 хозяйственные постройки, навес, предприятие и инфраструктура.
В результате вчерашних ударов также повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение, газопровод, административное здание, инфраструктура и предприятие.
Синельниковский район
В результате атаки БПЛА в Синельниковом произошли пожары. Повреждены 2 гаража и автомобиль.
Павлоградский район
Россияне нанесли удар БПЛА по Павлограду. Пострадали три человека. Это женщины 24 и 68 лет и 18-летний парень.
Произошел пожар. Поврежден многоэтажный дом и 11 легковых автомобилей.
Криворожский район
Враг нанес удар БПЛА и по Кривому Рогу. Повреждена инфраструктура.
Последствия атаки
