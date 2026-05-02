РФ атаковала Днепропетровщину: раненые, пожары и разрушения. ФОТОрепортаж

Вечером 1 мая и ночью 2 мая враг обстрелял Павлоград, Синельниково, Никопольский район и Кривой Рог. Пострадали три человека, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

"Почти 20 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией", — говорится в сообщении.

Никопольский район

В результате вечерних атак в Никополе пострадал 69-летний мужчина.

Оккупанты обстреляли дронами и артиллерией райцентр, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую сельские громады.

Повреждены 11 частных домов, 4 хозяйственные постройки, навес, предприятие и инфраструктура.

В результате вчерашних ударов также повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение, газопровод, административное здание, инфраструктура и предприятие.

Синельниковский район

В результате атаки БПЛА в Синельниковом произошли пожары. Повреждены 2 гаража и автомобиль.

Павлоградский район

Россияне нанесли удар БПЛА по Павлограду. Пострадали три человека. Это женщины 24 и 68 лет и 18-летний парень.

Произошел пожар. Поврежден многоэтажный дом и 11 легковых автомобилей.

Криворожский район

Враг нанес удар БПЛА и по Кривому Рогу. Повреждена инфраструктура.

