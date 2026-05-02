РФ атакувала Дніпропетровщину: поранені, пожежі та руйнування. ФОТОрепортаж
Ввечері 1 травня та вночі 2 травня ворог обстріляв Павлоград, Синельникове, Нікопольщину та Кривий Ріг. Постраждали троє людей, пошкоджено житло й інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
"Майже 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", - йдеться в повідомленні.
Нікопольський район
Через вечірні атаки у Нікополі постраждав 69-річний чоловік.
Окупанти били дронами й артилерією по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.
Пошкоджені 11 приватних осель, 4 господарські споруди, навіс, підприємство та інфраструктура.
Внаслідок вчорашніх ударів також побиті 2 приватні оселі, господарська споруда, газогін, адмінбудівля, інфраструктура та підприємство.
Синельниківський район
Внаслідок атаки БпЛА у Синельниковому сталися пожежі. Пошкоджені 2 гаражі й авто.
Павлоградський район
Росіяни вдарили БпЛА по Павлограду. Постраждали троє людей. Це жінки 24 та 68 років та 18-річний хлопець.
Сталася пожежа. Пошкоджена багатоповерхівка й 11 легкових автомобілів.
Криворізький район
Ворог вдарив БпЛА і по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура.
Наслідки атаки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль