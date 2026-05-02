РФ атакувала Дніпропетровщину: поранені, пожежі та руйнування. ФОТОрепортаж

Ввечері 1 травня та вночі 2 травня ворог обстріляв Павлоград, Синельникове, Нікопольщину та Кривий Ріг. Постраждали троє людей, пошкоджено житло й інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Майже 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", - йдеться в повідомленні.

Нікопольський район

Через вечірні атаки у Нікополі постраждав 69-річний чоловік.

Окупанти били дронами й артилерією по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

Пошкоджені 11 приватних осель, 4 господарські споруди, навіс, підприємство та інфраструктура.

Внаслідок вчорашніх ударів також побиті 2 приватні оселі, господарська споруда, газогін, адмінбудівля, інфраструктура та підприємство.

Синельниківський район

Внаслідок атаки БпЛА у Синельниковому сталися пожежі. Пошкоджені 2 гаражі й авто.

Павлоградський район

Росіяни вдарили БпЛА по Павлограду. Постраждали троє людей. Це жінки 24 та 68 років та 18-річний хлопець.

Сталася пожежа. Пошкоджена багатоповерхівка й 11 легкових автомобілів.

Криворізький район

Ворог вдарив БпЛА і по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура.

