РФ атакувала Дніпропетровщину: поранені, пожежі та руйнування. ФОТОрепортаж

Ввечері 1 травня та вночі 2 травня ворог обстріляв Павлоград, Синельникове, Нікопольщину та Кривий Ріг. Постраждали троє людей, пошкоджено житло й інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Майже 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", - йдеться в повідомленні.

Нікопольський район

Через вечірні атаки у Нікополі постраждав 69-річний чоловік.

Окупанти били дронами й артилерією по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

Пошкоджені 11 приватних осель, 4 господарські споруди, навіс, підприємство та інфраструктура.

Внаслідок вчорашніх ударів також побиті 2 приватні оселі, господарська споруда, газогін, адмінбудівля, інфраструктура та підприємство.

Синельниківський район

Внаслідок атаки БпЛА у Синельниковому сталися пожежі. Пошкоджені 2 гаражі й авто.

Павлоградський район 

Росіяни вдарили БпЛА по Павлограду. Постраждали троє людей. Це жінки 24 та 68 років та 18-річний хлопець.

Сталася пожежа. Пошкоджена багатоповерхівка й 11 легкових автомобілів.

Криворізький район 

Ворог вдарив БпЛА і по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура.

Наслідки атаки

Обстріли Дніпропетровщини 2 травня
І жодного слова "найвеличнішого" про злочини рашиської орди проти українського народу.
02.05.2026 09:13 Відповісти
у нього зараз на часі інше,компромат по кооперативу "Династія"....
02.05.2026 09:33 Відповісти
...а нам знов хвалькувато розкажуть і покажуть НПЗ в Туапсе, дивіться,мовляв,як ми даєм прикурить Путіну! А потім дисципліновано виконаємо путінське перемир"я на 9 травня,а з 10 травня будем отримувати чергові подібні удари....
02.05.2026 09:32 Відповісти
А тобі не подобається як палає туапсе літаки на аеродромі сидиш десь ща карпаиами під спіднецею і тільки гавкаєш
02.05.2026 10:07 Відповісти
 
 