Російський дрон влучив у будинок у Кривому Розі: двоє загиблих, четверо поранених, зокрема - немовля (оновлено)
Увечері 12 травня росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Відомо про загиблих і поранених,
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені", - повідомив Вілкул.
Зазначається, що розпочато аварійно-рятувальну операцію.
Оновлення
Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив: "Дві людини загинули. Виникла пожежа. Наслідки уточнюються".
Оновлення
"Пряме влучення "шахеда" в житловий будинок.
На жаль двоє загиблих – чоловік 43 років та жінка. 65 років
Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку - на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога.
Пожежа вже загашена, йде ліквідація наслідків", - додав Вілкул о 20:22.
Оновлення
Пізніше Ганжа оновив інформацію щодо поранених: Четверо людей постраждали через ворожу атаку на Кривий Ріг.
- 9-місячну дівчинку госпіталізували. Вона в реанімації у важкому стані.
- У лікарні й 23-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості.
- Жінки 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно.
Загинули жінка 65 років та чоловік 43 років. Співчуття рідним.
