УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12315 відвідувачів онлайн
Новини
4 463 32

Російський дрон влучив у будинок у Кривому Розі: двоє загиблих, четверо поранених, зокрема - немовля (оновлено)

Удар по Кривому Рогу

Увечері 12 травня росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Відомо про загиблих і поранених,

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені", - повідомив Вілкул.

Зазначається, що розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Також читайте: Ворог атакував дронами багатоповерхівку в Кривому Розі: пожежу ліквідовано, п’ятеро постраждалих, зокрема двоє дітей. ФОТО (оновлено)

Оновлення

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив: "Дві людини загинули. Виникла пожежа. Наслідки уточнюються".

Оновлення

"Пряме влучення "шахеда" в житловий будинок.
На жаль двоє загиблих – чоловік 43 років та жінка. 65 років
Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку - на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога.
Пожежа вже загашена, йде ліквідація наслідків", - додав Вілкул о 20:22.

Оновлення

Пізніше Ганжа оновив інформацію щодо поранених: Четверо людей постраждали через ворожу атаку на Кривий Ріг.

  • 9-місячну дівчинку госпіталізували. Вона в реанімації у важкому стані.
  • У лікарні й 23-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості.
  • Жінки 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно.

    Загинули жінка 65 років та чоловік 43 років. Співчуття рідним.

Автор: 

Кривий Ріг (1493) Дніпропетровська область (5002) Криворізький район (373)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показати весь коментар
12.05.2026 20:41 Відповісти
+13
0!!! 0 !!! - рівно таке чисто ракет і дронів прилетіло на Москву 9 травня
показати весь коментар
12.05.2026 20:45 Відповісти
+7
Жоден дрон орків, так і не долетів до ділянки з будинками кабміндічів у Козині!!?? Орки своїх рабів не б'ють, поки вони їм треба???
показати весь коментар
12.05.2026 19:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жоден дрон орків, так і не долетів до ділянки з будинками кабміндічів у Козині!!?? Орки своїх рабів не б'ють, поки вони їм треба???
показати весь коментар
12.05.2026 19:57 Відповісти
в Козині також будиночок депутата з прізвищем на літеру П
показати весь коментар
12.05.2026 21:15 Відповісти
А "дінастія"?
Все одне в бюджет нісого не повернеться - може хтось з підпільників таки підсуне рядовим операторам орків корлинати )))
показати весь коментар
12.05.2026 21:23 Відповісти
Татарів з деркачем і сівковичем, цим займаються!!
показати весь коментар
12.05.2026 21:27 Відповісти
Aga.
Приймемо до уваги
показати весь коментар
12.05.2026 22:50 Відповісти
ППО Масквабаду вже розіхалося після параду? Може туди іпанути?
показати весь коментар
12.05.2026 20:18 Відповісти
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показати весь коментар
12.05.2026 20:41 Відповісти
0!!! 0 !!! - рівно таке чисто ракет і дронів прилетіло на Москву 9 травня
показати весь коментар
12.05.2026 20:45 Відповісти
Ты серьёзно?
показати весь коментар
12.05.2026 20:58 Відповісти
вполне
показати весь коментар
12.05.2026 21:02 Відповісти
ти теж думаєш, що це чухчух винен що в Кривбасі таке гімняне ППО? а не якийсь Вова з плівок міндіча?
показати весь коментар
12.05.2026 21:17 Відповісти
Послухай мерзота ти хоч думай що пишеш, чи ти рашиський бот ?
показати весь коментар
12.05.2026 21:20 Відповісти
а що він такого написав? є час розкидати каміння, а є час збирати.
проголосували тупо всим Кривбасом за вову, а він взяв і ******* всі гроші, які повинні були йти на зенітні дрони проти шахедів, а це результат, шахед не збили.

звісно що кацапи на 100% винні, але хто з 14 року вважав їх людьми? кому повилазило що кацапи вбивці? всі знали що кацапи вбивці.
показати весь коментар
12.05.2026 21:23 Відповісти
І нащасне немовля теж проголосувало ? план обрання блазня готували дві струкури Беня і фсб ,на жаль проголосували в більшості областей ,від бездарної інформаційної політики.
показати весь коментар
12.05.2026 21:29 Відповісти
немовля стало жертвою дебілів, які вважають кацапів братським нарідом, і вибирають прокацапського дебіла президентом.
показати весь коментар
12.05.2026 21:31 Відповісти
Ти бот чи дурень ? люди гинут а ти пишеш фігню.
показати весь коментар
12.05.2026 21:33 Відповісти
чому вони гинуть? дай відповідь.
показати весь коментар
12.05.2026 21:34 Відповісти
шось ти швидко злився. кацапи вбивці, а твій вова вкрав гроші які повинні були йти на ППО в Кривбасі.
показати весь коментар
12.05.2026 22:04 Відповісти
Читаєш такі дописи і прикро стає...Гинуть і калічаться люди, родини залишаються без житла, страждають діти... але знаходяться такі, які злорадіють, мол так їм і потрібно...Сором !!!
показати весь коментар
12.05.2026 21:25 Відповісти
Розуму вистачило обрати нарка презом?Мало прилітає,бо люди ще не порузумнішали
показати весь коментар
13.05.2026 04:35 Відповісти
Сором у неї прокинувся .Твій Вовчик Україну продав в Омані.Ті гроші,що вкрала Зевлада це смерті людей.
показати весь коментар
13.05.2026 04:38 Відповісти
Зеля то гівнюк,але я дивуюсь яка ви рідкісна гнида
показати весь коментар
13.05.2026 08:11 Відповісти
Шановний, від якої психологічної чи фізичної травми ви втратили найважливіше - людяність? В першу чергу це люди, а не виборці.Я теж не в захопленні цією владою, і багато пережила і переживаю від "принад" війни. Але такі новини у мене викликають лише співчуття,тому що на собі зазнала пекучого болю втрати, а ваша зловтіха від того, що напевно жодного разу і вибуху не чув.
показати весь коментар
13.05.2026 11:00 Відповісти
українськi немовлята - найлютіші кацапські вороги,
бо вони ж виростуть і прийдуть до кацапні з запитанням - "а ***** собственно?"
показати весь коментар
12.05.2026 20:53 Відповісти
тоді чому ви їх вбиваєте?
нелогічно...
показати весь коментар
12.05.2026 21:07 Відповісти
Терор рашиської орди проти мирного населення основа ідеології рашизму ,рашиських варварів треба тільки знищувати насамперед найкривавішого терориста путіна і його кліку ,воювати з дітьми це верх цинізму цього злочинного людиноненависницького режиму.
показати весь коментар
12.05.2026 21:18 Відповісти
після війни треба законом ввести пожиттєвий обовязок для всіх 73%-них зебілів раз на тиждень дивитись по 2 години відео про скалічених і вбитих українських діточок.
показати весь коментар
12.05.2026 21:24 Відповісти
не поможе
у них ні совісті, ні розуму, ні честі.
черговий арестович накаже цілувати його в дупу і з зебілів черга як у мавзолей вистроїться.
показати весь коментар
13.05.2026 10:11 Відповісти
Просто цікаво, Кривий Ріг атакують , бо це містонародження найвеличнішого ?
То може кацапам варто перенести свій погляд на кілька десятків років уперед ? Кооператив Династія, ще якісь будівлі озташування зеленої дупи
показати весь коментар
13.05.2026 10:10 Відповісти
Кривий Ріг атакують бо це місто пів-мільйонник, і до фронта 50 км.
показати весь коментар
13.05.2026 12:55 Відповісти
 
 