Російський дрон влучив у будинок у Кривому Розі: двоє загиблих, четверо поранених, зокрема - немовля (оновлено)

Увечері 12 травня росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Відомо про загиблих і поранених,

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені", - повідомив Вілкул.

Зазначається, що розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Оновлення

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив: "Дві людини загинули. Виникла пожежа. Наслідки уточнюються".

Оновлення

"Пряме влучення "шахеда" в житловий будинок.

На жаль двоє загиблих – чоловік 43 років та жінка. 65 років

Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку - на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога.

Пожежа вже загашена, йде ліквідація наслідків", - додав Вілкул о 20:22.

Оновлення

Пізніше Ганжа оновив інформацію щодо поранених: Четверо людей постраждали через ворожу атаку на Кривий Ріг.