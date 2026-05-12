Циничная атака без военного смысла, — Зеленский об ударе РФ по Кривому Рогу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по жилому дому в Кривом Роге, назвав атаку циничной и лишенной военного смысла.

Об этом президент написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Циничный и лишенный какого-либо военного смысла российский удар беспилотником по обычному жилому дому в Кривом Роге", — написал Зеленский.

Жертвы атаки

На данный момент известно о двух погибших пожилых людях.

Их девятимесячная внучка находится в больнице с тяжелыми ранениями. Наши врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

Зеленский отметил, что Россия после окончания частичного трехдневного перемирия продолжает убивать и калечить украинцев, и поэтому давление на нее не должно ни в коем случае ослабляться.

"Только сильное совместное давление и укрепление Украины, в частности усиление нашей ПВО, может заставить агрессора пойти на дипломатию ради надежного мира и прекращения убийств", - подчеркнул президент.





