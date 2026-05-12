Цинічна атака без військового сенсу, - Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по житловому будинку у Кривому Розі, назвавши атаку цинічною та позбавленою військового сенсу.
Про це президент написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Цинічний та позбавлений будь-якого військового сенсу російський удар безпілотником по звичайному житловому будинку в Кривому Розі", - написав Зеленський.
Жертви атаки
- Станом на зараз відомо про двох загиблих літніх людей.
- Їхня дев’ятимісячна онука в лікарні з тяжкими пораненнями. Наші лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати її життя.
Зеленський зауважив, що Росія після закінчення часткової триденної тиші продовжує вбивати та калічити українців, і тому тиск на неї не має жодним чином послаблюватися.
Тільки сильний спільний тиск і зміцнення України, зокрема посилення нашої ППО, може змусити агресора до дипломатії заради надійного миру та припинення вбивств", - наголосив президент.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд обрати для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 180 мільйонів гривень. [https://www.facebook.com/mezha.anticor/videos/%EF%B8%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%94%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%BE-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-180-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%96/1500519788116794/ 1, https://texty.org.ua/fragments/117435/sprava-yermaka-sap-prosytyme-vzyaty-eksholovu-op-pid-vartu-z-bahatomiljonnoyu-zastavoyu/ 2]
Головні факти про судовий процес та справу:
Суть підозри: Андрію Єрмаку повідомили про підозру за https://texty.org.ua/fragments/117435/sprava-yermaka-sap-prosytyme-vzyaty-eksholovu-op-pid-vartu-z-bahatomiljonnoyu-zastavoyu/ ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація/відмивання майна, одержаного злочинним шляхом). Справа стосується можливого відмивання понад 460 млн грн на будівництві котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині.Статус засідання: Вищий антикорупційний суд (https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yermak-v-sudi-vaks-prodovzhit-rozglyad-obrannya-zapobizhnogo-zahodu-13-travnya-50607388.html ВАКС) розпочав розгляд клопотання 12 травня 2026 року, проте оголосив перерву. Засідання з обрання запобіжного заходу продовжиться у середу, 13 травня 2026 року о 12:00.Позиція фігуранта: Андрій Єрмак заперечує свою провину. Він заявив про «безпрецедентний публічний тиск на правоохоронців» і стверджує, що не володіє приватними будинками, а має лише одну квартиру.Інші фігуранти: Керівництво https://tsn.ua/politika/rol-zelenskoho-ta-zastava-za-yermaka-u-nabu-ta-sap-rozpovily-detali-sprav-dynastiia-ta-midas-3081680.html НАБУ та САП підтвердило, що Президент України Володимир Зеленський не фігурує в матеріалах цього розслідування. Секретар РНБО Рустем Умєров проходить у справі як свідок. Підозри також оголошено ще 6 особам. [https://tsn.ua/politika/rol-zelenskoho-ta-zastava-za-yermaka-u-nabu-ta-sap-rozpovily-detali-sprav-dynastiia-ta-midas-3081680.html 1, https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yermak-v-sudi-vaks-prodovzhit-rozglyad-obrannya-zapobizhnogo-zahodu-13-travnya-50607388.html 2, https://texty.org.ua/fragments/117435/sprava-yermaka-sap-prosytyme-vzyaty-eksholovu-op-pid-vartu-z-bahatomiljonnoyu-zastavoyu/ 3]
Офіційне рішення щодо остаточного розміру застави або тримання під вартою суд ухвалить після завершення засідання
