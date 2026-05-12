Цинічна атака без військового сенсу, - Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по житловому будинку у Кривому Розі, назвавши атаку цинічною та позбавленою військового сенсу.

Про це президент написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цинічний та позбавлений будь-якого військового сенсу російський удар безпілотником по звичайному житловому будинку в Кривому Розі", - написав Зеленський.

Жертви атаки

Станом на зараз відомо про двох загиблих літніх людей.

Їхня дев’ятимісячна онука в лікарні з тяжкими пораненнями. Наші лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати її життя.

Зеленський зауважив, що Росія після закінчення часткової триденної тиші продовжує вбивати та калічити українців, і тому тиск на неї не має жодним чином послаблюватися.

Тільки сильний спільний тиск і зміцнення України, зокрема посилення нашої ППО, може змусити агресора до дипломатії заради надійного миру та припинення вбивств", - наголосив президент.





