Цинічна атака без військового сенсу, - Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по житловому будинку у Кривому Розі, назвавши атаку цинічною та позбавленою військового сенсу.

Про це президент написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цинічний та позбавлений будь-якого військового сенсу російський удар безпілотником по звичайному житловому будинку в Кривому Розі", - написав Зеленський.

Жертви атаки

  • Станом на зараз відомо про двох загиблих літніх людей.
  • Їхня дев’ятимісячна онука в лікарні з тяжкими пораненнями. Наші лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати її життя.

Зеленський зауважив, що Росія після закінчення часткової триденної тиші продовжує вбивати та калічити українців, і тому тиск на неї не має жодним чином послаблюватися.

Тільки сильний спільний тиск і зміцнення України, зокрема посилення нашої ППО, може змусити агресора до дипломатії заради надійного миру та припинення вбивств", - наголосив президент.

Атака на Кривий Ріг 12 травня
Автор: 

Зеленський Володимир Кривий Ріг Дніпропетровська область Криворізький район
Топ коментарі
Дуже цинічно було не готуватися пів року до вторгення і тупо здавати південь України включно с заєс
показати весь коментар
12.05.2026 22:21 Відповісти
а який військовий сенс був відправляти людей через Дніпро в Кринки? який сенс верещати про контрнаступ на півдні
показати весь коментар
12.05.2026 22:26 Відповісти
Ну кацапи смішні накази не пишуть, а просто луплять і все.🤬. Пдрси 🤬
показати весь коментар
12.05.2026 22:11 Відповісти
а що там по ППО ? гроші на зенітні дрони де? в Козині?

а що там закон друнуватий, який ***** тільки розізлив?

а що там обмін 1000 на 1000?
12.05.2026 22:06 Відповісти
у перській затоці дрони
12.05.2026 22:09 Відповісти
а от і репортер - 10 хвилин на перекур...
12.05.2026 22:06 Відповісти
дєрмака спасай, коментатор х..єв
12.05.2026 22:10 Відповісти
ви чюли яку заставу єрмаку висунули?
бо я десь пропустив, буду вдячний за відповідь
12.05.2026 22:13 Відповісти
в 10,5 свинарчуків
12.05.2026 22:14 Відповісти
здається, 180 млн..але я можу помилятися
12.05.2026 22:19 Відповісти
це застава, яку прокуратура, можливо, буде вимагати.
а запобіжний захід який? - домашній нічний арешт?
12.05.2026 22:22 Відповісти
користуйтеся інтернетом, ші
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд обрати для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 180 мільйонів гривень. [https://www.facebook.com/mezha.anticor/videos/%EF%B8%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%94%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%BE-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-180-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%96/1500519788116794/ 1, https://texty.org.ua/fragments/117435/sprava-yermaka-sap-prosytyme-vzyaty-eksholovu-op-pid-vartu-z-bahatomiljonnoyu-zastavoyu/ 2]
Головні факти про судовий процес та справу:

Суть підозри: Андрію Єрмаку повідомили про підозру за https://texty.org.ua/fragments/117435/sprava-yermaka-sap-prosytyme-vzyaty-eksholovu-op-pid-vartu-z-bahatomiljonnoyu-zastavoyu/ ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація/відмивання майна, одержаного злочинним шляхом). Справа стосується можливого відмивання понад 460 млн грн на будівництві котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині.Статус засідання: Вищий антикорупційний суд (https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yermak-v-sudi-vaks-prodovzhit-rozglyad-obrannya-zapobizhnogo-zahodu-13-travnya-50607388.html ВАКС) розпочав розгляд клопотання 12 травня 2026 року, проте оголосив перерву. Засідання з обрання запобіжного заходу продовжиться у середу, 13 травня 2026 року о 12:00.Позиція фігуранта: Андрій Єрмак заперечує свою провину. Він заявив про «безпрецедентний публічний тиск на правоохоронців» і стверджує, що не володіє приватними будинками, а має лише одну квартиру.Інші фігуранти: Керівництво https://tsn.ua/politika/rol-zelenskoho-ta-zastava-za-yermaka-u-nabu-ta-sap-rozpovily-detali-sprav-dynastiia-ta-midas-3081680.html НАБУ та САП підтвердило, що Президент України Володимир Зеленський не фігурує в матеріалах цього розслідування. Секретар РНБО Рустем Умєров проходить у справі як свідок. Підозри також оголошено ще 6 особам. [https://tsn.ua/politika/rol-zelenskoho-ta-zastava-za-yermaka-u-nabu-ta-sap-rozpovily-detali-sprav-dynastiia-ta-midas-3081680.html 1, https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yermak-v-sudi-vaks-prodovzhit-rozglyad-obrannya-zapobizhnogo-zahodu-13-travnya-50607388.html 2, https://texty.org.ua/fragments/117435/sprava-yermaka-sap-prosytyme-vzyaty-eksholovu-op-pid-vartu-z-bahatomiljonnoyu-zastavoyu/ 3]
Офіційне рішення щодо остаточного розміру застави або тримання під вартою суд ухвалить після завершення засідання
12.05.2026 22:26 Відповісти
не бачю запобіжний захід,
от і ші теж не в курсі фіналу цієї драми....
але дякую за спромогу.
12.05.2026 22:29 Відповісти
як казав мій друг - висохне, обсипеться...
післязавтра всі все забудуть.
12.05.2026 22:33 Відповісти
воно іде - ніяк не прийде
куди зайде - усюди гуде
12.05.2026 23:08 Відповісти
навіщо , на благо України , нехай валить , разом , як обіцяв :" я с ним пришел і с нім уйду" , тільки з повною , конфіскацією намародерених сотень кривавих мільярдів
13.05.2026 00:00 Відповісти
Вовини теревені...

Мабуть найдорожчі у Світі.
Колись таки порахують скільки грошей та життів коштувало кожне відчинення цього рота. Навіть для дихання...
12.05.2026 22:12 Відповісти
Висказався гнівно і пролетів і чергове шоу дурне
12.05.2026 22:18 Відповісти
Те ж саме сказати і про бусифікацію, ефективності 0.0 хер десятих але вони вперто це роблять коли їм всі криком кричать що це неефективно і злочинно, а ішак підозріло мовчить на цю тему.
12.05.2026 22:40 Відповісти
сирок і буданга цинічно поклали цвіт морської піхоти 🇺🇦
Сказочки про "плацдарм" і інше - така сама ХУЦПА як кава в криму/кубані/курську !!!
Вони вбивали людей, наших людей! А цапи знімали відосики з дронів ... І крили атрою, мінвми, КАБами, села немає давно як об'єкту на місцевості.
дєрмачна агентрура фактично віцсбкові злочинци - вбивають нашіх воїнів підступними наказами та зламаним забнзпеченням
12.05.2026 23:50 Відповісти
зеіуду під трибунал!
13.05.2026 00:03 Відповісти
Цинічна атака- це призначити очільником київської поліції, мусора часів януковича, який причетний до викрадання майданівців!
12.05.2026 22:38 Відповісти
Ну в цьому і є сенс. Ти же не відповідаєшь адекватно, русню твоє скиглення до жопи.
12.05.2026 23:18 Відповісти
Тужся!! Тужся!! ПоТужся!! Доведи що ти помстися за чудове місто!!!
Чи тобі москоські бані і рубльовські корпоративи рідні??
12.05.2026 23:46 Відповісти
Сьогодні вночі наші БПЛА добрались до Орська (від Харкова - 2000км по прямій, це на кордоні з Казахстаном), цілили по НПЗ, були подавлені РЕБом, влучили в дві багатоповерхівки (повідомив 5-тий телеканал). Наші про жертви місцевих цивільних не повідомляють, але ж не обійшлося...

Так само і касапи могли через вже наш РЕБ промазати по вибраних ними цілях в Кривому (наприклад, по ArcelorMittal), і завдати жертв цивільним...
12.05.2026 23:59 Відповісти
 
 