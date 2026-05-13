Враг атакует Киевскую область дронами: работает ПВО

В воздушном пространстве Киевской области зафиксировано БПЛА. Силы ПВО ведут огонь по целям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Призыв к гражданам

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационное молчание - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Винницкая область в настоящее время также находится под дроновой атакой врага.

По данным президента Зеленского, сейчас в небе Украины более сотни российских дронов, в течение дня могут быть еще волны.

