Враг атакует Киевскую область дронами: работает ПВО
В воздушном пространстве Киевской области зафиксировано БПЛА. Силы ПВО ведут огонь по целям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Призыв к гражданам
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационное молчание - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Винницкая область в настоящее время также находится под дроновой атакой врага.
- По данным президента Зеленского, сейчас в небе Украины более сотни российских дронов, в течение дня могут быть еще волны.
