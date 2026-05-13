Сейчас в небе Украины более сотни российских дронов, в течение дня могут быть еще волны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение дня могут последовать новые волны российских дронов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Сейчас в нашем небе более сотни российских дронов, и в течение дня могут быть еще волны дроновых атак. Россия продолжает удары и делает это дерзко – целенаправленно против нашей железнодорожной инфраструктуры, против гражданских объектов в городах", – говорится в сообщении.

Зеленский напомнил, что в результате российских ударов есть раненые и погибшие.

"Вчера в течение дня под ударом были 14 областей. Сегодня ночью наносили удары по жилой и железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской и Харьковской областях, портовой инфраструктуре в Одесской области, энергетике в Полтавской области. На всех уровнях наши воины противодействуют, и уже сбито и подавлено только за эту ночь 111 дронов.



Важно стойко отражать каждую атаку. Важно поддерживать Украину и не молчать о российской войне. Каждый раз, когда тема войны исчезает из топ-новостей, это поощряет Россию быть еще более жестокой. Важно, чтобы наши дипломаты максимально быстро реализовывали договоренности, которых мы достигаем на уровне лидеров. Украине ежедневно нужна способность защищаться, и только совместной активной деятельностью можно это обеспечить. Спасибо всем, кто помогает!" — подытожил он.

Читайте: Атака РФ на Кривой Рог: 9-месячная девочка в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ногу ребенка

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российский дрон попал в дом в Кривом Роге: двое погибших, четверо раненых, в том числе - младенец.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по жилому дому в Кривом Роге, назвав атаку циничной и лишенной военного смысла.

По данным ОВА, в целом в области в результате атак РФ 8 человек погибли, 11 ранены.

Читайте также: Вражеские дроны попали в электроподстанцию в Полтавской области: произошло отключение электроэнергии