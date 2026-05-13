2 200 38

Сейчас в небе Украины более сотни российских дронов, в течение дня могут быть еще волны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение дня могут последовать новые волны российских дронов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сейчас в нашем небе более сотни российских дронов, и в течение дня могут быть еще волны дроновых атак. Россия продолжает удары и делает это дерзко – целенаправленно против нашей железнодорожной инфраструктуры, против гражданских объектов в городах", – говорится в сообщении.

Зеленский напомнил, что в результате российских ударов есть раненые и погибшие.

"Вчера в течение дня под ударом были 14 областей. Сегодня ночью наносили удары по жилой и железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской и Харьковской областях, портовой инфраструктуре в Одесской области, энергетике в Полтавской области. На всех уровнях наши воины противодействуют, и уже сбито и подавлено только за эту ночь 111 дронов.

Важно стойко отражать каждую атаку. Важно поддерживать Украину и не молчать о российской войне. Каждый раз, когда тема войны исчезает из топ-новостей, это поощряет Россию быть еще более жестокой. Важно, чтобы наши дипломаты максимально быстро реализовывали договоренности, которых мы достигаем на уровне лидеров. Украине ежедневно нужна способность защищаться, и только совместной активной деятельностью можно это обеспечить. Спасибо всем, кто помогает!" — подытожил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российский дрон попал в дом в Кривом Роге: двое погибших, четверо раненых, в том числе - младенец.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по жилому дому в Кривом Роге, назвав атаку циничной и лишенной военного смысла.
  • По данным ОВА, в целом в области в результате атак РФ 8 человек погибли, 11 ранены.

про це Ігнат розкаже.
Ти про Династію давай
13.05.2026 10:08 Ответить
Зеленський, це вирок Україні, підтверджений з 2020 року, діями його ж кабміндічів з Урядового кварталу, яких він і призначав особисто!
Оманський і далі гадить в Україні з допомогою помічників ригоАНАЛІВ ….
13.05.2026 10:12 Ответить
1000 полонених вже вдома? Перемир'я на день побєдобєсія пройшло вдало?, парад зуйло провело, дрони та ракети накопичило, тепкр буде летіти з подвійною інтенсивністю! "Дякую" вова!
13.05.2026 10:21 Ответить
13.05.2026 10:08 Ответить
Розкаже. Теперішня його посада не дозволяє вести проти нього слідство
13.05.2026 10:13 Ответить
Бо воно царь? Щось наче в нас немає такого в законодавстві.
13.05.2026 10:24 Ответить
Конституційний Суд України свого часу надав офіційне роз'яснення, підтвердивши, що імунітет президента є абсолютним на час каденції. Каденція випадково не 5 років? а скільки?
13.05.2026 10:26 Ответить
Чаушеску і Каддафі, теж були "в законі".
Воно ж може так статися, що замовчування цього питання виведе події з комфортного правового русла
13.05.2026 11:28 Ответить
Дивлюсь я на небо
Тай думку гадаю
Чому не ЗЄлєнський
Чому не болтаю....

єрундой

.
13.05.2026 11:50 Ответить
А що пепемир"я не допомогло?
13.05.2026 10:11 Ответить
Було ж зразу зрозуміло, що час перемир'я раша використає для накопичення зброї, та підготовки, і зразу після його закінчення почнуться посилені масові удари.
13.05.2026 10:26 Ответить
Допомогло. Накопичити шахеди, щоб масованіше запустити.
13.05.2026 10:45 Ответить
13.05.2026 10:12 Ответить
Це знак що можна відкривати аеропорти.
13.05.2026 10:13 Ответить
Парламентарі нудяться, всім хочеться подорожувати, не тільки ж царю.
13.05.2026 10:26 Ответить
Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Агент "козирний" "міндіч" баканов" наумов"рєзнік. і т.д і т.п одні лідери і незамінимі "зелені менеджери".котрі " лідери " знищенняУкраїни
13.05.2026 10:15 Ответить
Скоро піде на рф табун фламінго.
13.05.2026 10:15 Ответить
Дізнаємось з вечірнього відеовисера!
13.05.2026 10:22 Ответить
Оманський Гнида Підрахуй
13.05.2026 10:19 Ответить
13.05.2026 10:21 Ответить
В тебе земля під ногами горить а воно грає в статиста
13.05.2026 10:23 Ответить
коли в румунію?
чи кончене зелене гундосе чудо юдо невідомий вова вже там?
13.05.2026 10:24 Ответить
де родиноньки депутатів, можновладців, високопосадовців? всі вже виїхали звідси? про олігархів мовчу, бо давно звалили. Бажаю їм усім, щоб вони успішно здохли
13.05.2026 10:37 Ответить
від щирого серця
13.05.2026 10:38 Ответить
😳😳‼️Понад 100 громадян Центральної Азії завезли в Україну як «волонтерів»: за кожного з них благодійна організація брала по 2-3 тис.$

Ті отримували посвідки на проживання та могли легально жити в Україні й перетинати кордон.

@Ukrainian_timess

Нова освячена «династією» схема знищення української ідентичності і геноциду.
Там є і відео з купою бабла в кожній ничці.
13.05.2026 10:40 Ответить
Дякую за попередження, головне не злякати. До речі, звідкіля потужний попереджає
13.05.2026 10:45 Ответить
Воно уже на гастролях , вивозить намародерене кожен тиждень
13.05.2026 11:53 Ответить
Ну що Зеля, як там пєрєміріє, як угода з Ху'йлом і Тромбом про 1000 звільнених полонених, як там переговори Умерова в сша і близьке закінчення війни і шашлики про які ти постійно гундосиш?
13.05.2026 10:48 Ответить
Потужний хвилеобліковець. Сидить і розказує, що і де. Напевно думає, що це справжня незламна робота пересидента.
13.05.2026 11:01 Ответить
Зехерів статист
13.05.2026 11:04 Ответить
Ну і якби ми могли зберегти своє життря, якби не попередження Голобородька, що на Україну летить сотні дронів? Можливо видаси Указ, щоб кацапи припинитли бити по Україні дронами? Поржемо, це ж так весело нічого не робити для захисту і знищення ворога, а видавати недолугі папірці, щоб бидломаса від задоволення впісювалася.
13.05.2026 11:08 Ответить
Постійно заходять нові через брянську...і шо цікаво, пускові ті ж самі, можна ж хочаб якось перешкодити пускам? ми ж на такі дальні відстані літаємо...ну що заважає? (с)
13.05.2026 11:25 Ответить
Так же само, що заважає коли вже з донецької області пускають БПЛА 🤬
13.05.2026 11:40 Ответить
Чи настане колись час що за свої "висери" та дії ЗЕленський буде відповідати.Хіба що перед судом і тільки після того як залишить посаду.Обіцяв асиметричні,дзеркальні відповіді,так виконуй не будь статистом.По великому рахунку ми повинні в п'ять разів більше наносити ударів,враховуючи кількість населення паРаші,територію,економіку,армію.
13.05.2026 11:46 Ответить
Геть обкуреного ішака!
13.05.2026 11:58 Ответить
Гарно що є така людина як Zєльонський, а то б ми без нього нічого і не знали.
13.05.2026 12:20 Ответить
где ты гнидка сегодня? в турции? покричи и там про ракеты к ППО
13.05.2026 12:36 Ответить
Конферансье войны
13.05.2026 13:06 Ответить
Ти ж наш Бубочка. І щоб то ми робили, якби ти нам про це сказав. А немає ідеї, як їх збити ще на підльоті? Можливо вже пора повернути наших хлопців ЗСУ з країн Близького Сходу? Вони там з дронами і точно навчені, як збити більше шахедів.
13.05.2026 17:08 Ответить
 
 