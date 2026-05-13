УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19027 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
2 216 38

Зараз у небі Україні понад сотню російських дронів, протягом дня можуть бути ще хвилі, - Зеленський

Атаки російських дронів: Зеленський попередив про загрозу протягом дня

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Росія продовжує удари й робить це зухвало – цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури, проти цивільних об’єктів у містах", - йдеться в повідомленні.

Зеленський нагадав, що внаслідок російських ударів є поранені та загиблі.

"Вчора протягом дня під ударом були 14 областей. Сьогодні вночі били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині. На всіх рівнях наші воїни протидіють, і вже збито та подавлено тільки за цю ніч 111 дронів.

Важливо стійко відбивати кожну атаку. Важливо підтримувати Україну та не мовчати про російську війну. Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою. Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував він.

Читайте: Атака РФ на Кривий Ріг: 9-місячна дівчинка у важкому стані, лікарям вдалося врятувати ногу дитини

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російський дрон влучив у будинок у Кривому Розі: двоє загиблих, четверо поранених, зокрема - немовля.
  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по житловому будинку у Кривому Розі, назвавши атаку цинічною та позбавленою військового сенсу.
  • За даними ОВА, загалом в області через атаки РФ 8 людей загинули, 11 поранених.

Також читайте: Ворожі дрони влучили в електропідстанцію на Полтавщині: є знеструмлення

Автор: 

Зеленський Володимир (27756) обстріл (33906)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
про це Ігнат розкаже.
Ти про Династію давай
показати весь коментар
13.05.2026 10:08 Відповісти
+22
Зеленський, це вирок Україні, підтверджений з 2020 року, діями його ж кабміндічів з Урядового кварталу, яких він і призначав особисто!
Оманський і далі гадить в Україні з допомогою помічників ригоАНАЛІВ ….
показати весь коментар
13.05.2026 10:12 Відповісти
+19
1000 полонених вже вдома? Перемир'я на день побєдобєсія пройшло вдало?, парад зуйло провело, дрони та ракети накопичило, тепкр буде летіти з подвійною інтенсивністю! "Дякую" вова!
показати весь коментар
13.05.2026 10:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
про це Ігнат розкаже.
Ти про Династію давай
показати весь коментар
13.05.2026 10:08 Відповісти
Розкаже. Теперішня його посада не дозволяє вести проти нього слідство
показати весь коментар
13.05.2026 10:13 Відповісти
Бо воно царь? Щось наче в нас немає такого в законодавстві.
показати весь коментар
13.05.2026 10:24 Відповісти
Конституційний Суд України свого часу надав офіційне роз'яснення, підтвердивши, що імунітет президента є абсолютним на час каденції. Каденція випадково не 5 років? а скільки?
показати весь коментар
13.05.2026 10:26 Відповісти
Чаушеску і Каддафі, теж були "в законі".
Воно ж може так статися, що замовчування цього питання виведе події з комфортного правового русла
показати весь коментар
13.05.2026 11:28 Відповісти
Дивлюсь я на небо
Тай думку гадаю
Чому не ЗЄлєнський
Чому не болтаю....

єрундой

.
показати весь коментар
13.05.2026 11:50 Відповісти
А що пепемир"я не допомогло?
показати весь коментар
13.05.2026 10:11 Відповісти
Було ж зразу зрозуміло, що час перемир'я раша використає для накопичення зброї, та підготовки, і зразу після його закінчення почнуться посилені масові удари.
показати весь коментар
13.05.2026 10:26 Відповісти
Допомогло. Накопичити шахеди, щоб масованіше запустити.
показати весь коментар
13.05.2026 10:45 Відповісти
Зеленський, це вирок Україні, підтверджений з 2020 року, діями його ж кабміндічів з Урядового кварталу, яких він і призначав особисто!
Оманський і далі гадить в Україні з допомогою помічників ригоАНАЛІВ ….
показати весь коментар
13.05.2026 10:12 Відповісти
Це знак що можна відкривати аеропорти.
показати весь коментар
13.05.2026 10:13 Відповісти
Парламентарі нудяться, всім хочеться подорожувати, не тільки ж царю.
показати весь коментар
13.05.2026 10:26 Відповісти
Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Агент "козирний" "міндіч" баканов" наумов"рєзнік. і т.д і т.п одні лідери і незамінимі "зелені менеджери".котрі " лідери " знищенняУкраїни
показати весь коментар
13.05.2026 10:15 Відповісти
Скоро піде на рф табун фламінго.
показати весь коментар
13.05.2026 10:15 Відповісти
Дізнаємось з вечірнього відеовисера!
показати весь коментар
13.05.2026 10:22 Відповісти
Оманський Гнида Підрахуй
показати весь коментар
13.05.2026 10:19 Відповісти
1000 полонених вже вдома? Перемир'я на день побєдобєсія пройшло вдало?, парад зуйло провело, дрони та ракети накопичило, тепкр буде летіти з подвійною інтенсивністю! "Дякую" вова!
показати весь коментар
13.05.2026 10:21 Відповісти
В тебе земля під ногами горить а воно грає в статиста
показати весь коментар
13.05.2026 10:23 Відповісти
коли в румунію?
чи кончене зелене гундосе чудо юдо невідомий вова вже там?
показати весь коментар
13.05.2026 10:24 Відповісти
де родиноньки депутатів, можновладців, високопосадовців? всі вже виїхали звідси? про олігархів мовчу, бо давно звалили. Бажаю їм усім, щоб вони успішно здохли
показати весь коментар
13.05.2026 10:37 Відповісти
від щирого серця
показати весь коментар
13.05.2026 10:38 Відповісти
😳😳‼️Понад 100 громадян Центральної Азії завезли в Україну як «волонтерів»: за кожного з них благодійна організація брала по 2-3 тис.$

Ті отримували посвідки на проживання та могли легально жити в Україні й перетинати кордон.

@Ukrainian_timess

Нова освячена «династією» схема знищення української ідентичності і геноциду.
Там є і відео з купою бабла в кожній ничці.
показати весь коментар
13.05.2026 10:40 Відповісти
Дякую за попередження, головне не злякати. До речі, звідкіля потужний попереджає
показати весь коментар
13.05.2026 10:45 Відповісти
Воно уже на гастролях , вивозить намародерене кожен тиждень
показати весь коментар
13.05.2026 11:53 Відповісти
Ну що Зеля, як там пєрєміріє, як угода з Ху'йлом і Тромбом про 1000 звільнених полонених, як там переговори Умерова в сша і близьке закінчення війни і шашлики про які ти постійно гундосиш?
показати весь коментар
13.05.2026 10:48 Відповісти
Потужний хвилеобліковець. Сидить і розказує, що і де. Напевно думає, що це справжня незламна робота пересидента.
показати весь коментар
13.05.2026 11:01 Відповісти
Зехерів статист
показати весь коментар
13.05.2026 11:04 Відповісти
Ну і якби ми могли зберегти своє життря, якби не попередження Голобородька, що на Україну летить сотні дронів? Можливо видаси Указ, щоб кацапи припинитли бити по Україні дронами? Поржемо, це ж так весело нічого не робити для захисту і знищення ворога, а видавати недолугі папірці, щоб бидломаса від задоволення впісювалася.
показати весь коментар
13.05.2026 11:08 Відповісти
Постійно заходять нові через брянську...і шо цікаво, пускові ті ж самі, можна ж хочаб якось перешкодити пускам? ми ж на такі дальні відстані літаємо...ну що заважає? (с)
показати весь коментар
13.05.2026 11:25 Відповісти
Так же само, що заважає коли вже з донецької області пускають БПЛА 🤬
показати весь коментар
13.05.2026 11:40 Відповісти
Чи настане колись час що за свої "висери" та дії ЗЕленський буде відповідати.Хіба що перед судом і тільки після того як залишить посаду.Обіцяв асиметричні,дзеркальні відповіді,так виконуй не будь статистом.По великому рахунку ми повинні в п'ять разів більше наносити ударів,враховуючи кількість населення паРаші,територію,економіку,армію.
показати весь коментар
13.05.2026 11:46 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
показати весь коментар
13.05.2026 11:58 Відповісти
Гарно що є така людина як Zєльонський, а то б ми без нього нічого і не знали.
показати весь коментар
13.05.2026 12:20 Відповісти
где ты гнидка сегодня? в турции? покричи и там про ракеты к ППО
показати весь коментар
13.05.2026 12:36 Відповісти
Конферансье войны
показати весь коментар
13.05.2026 13:06 Відповісти
Ти ж наш Бубочка. І щоб то ми робили, якби ти нам про це сказав. А немає ідеї, як їх збити ще на підльоті? Можливо вже пора повернути наших хлопців ЗСУ з країн Близького Сходу? Вони там з дронами і точно навчені, як збити більше шахедів.
показати весь коментар
13.05.2026 17:08 Відповісти
 
 