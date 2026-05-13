Зараз у небі Україні понад сотню російських дронів, протягом дня можуть бути ще хвилі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом дня можуть бути ще хвилі російських дронів.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Росія продовжує удари й робить це зухвало – цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури, проти цивільних об’єктів у містах", - йдеться в повідомленні.

Зеленський нагадав, що внаслідок російських ударів є поранені та загиблі.

"Вчора протягом дня під ударом були 14 областей. Сьогодні вночі били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині. На всіх рівнях наші воїни протидіють, і вже збито та подавлено тільки за цю ніч 111 дронів.



Важливо стійко відбивати кожну атаку. Важливо підтримувати Україну та не мовчати про російську війну. Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою. Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російський дрон влучив у будинок у Кривому Розі: двоє загиблих, четверо поранених, зокрема - немовля.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по житловому будинку у Кривому Розі, назвавши атаку цинічною та позбавленою військового сенсу.

За даними ОВА, загалом в області через атаки РФ 8 людей загинули, 11 поранених.

