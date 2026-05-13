Атака РФ на Кривий Ріг: 9-місячна дівчинка у важкому стані, лікарям вдалося врятувати ногу дитини

Наразі у Кривому Розі в лікарні у тяжкому стані залишається дев'ятимісячна дівчинка, поранена під час вчорашньої атаки РФ на місто.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

Ногу дитини вдалося врятувати

За словами Вілкула, завдяки професіоналізму лікарів ногу їй вдалося врятувати, для подальшого лікування дитина буде направлена до Дніпра.

Стан решти постраждалих

Також у лікарні її 23-річна мама у стані середньої тяжкості. Ще трьом жінкам 45, 56 та 74 років допомогу було надано на місці.

Пошкодження

Крім будинків приватного сектора пошкодження отримали 2 п'ятиповерхові та дев'ятиповерховий будинок. Внаслідок пошкодження газопроводу без газу 34 будинки.

Йдуть відновлювальні роботи та ліквідація наслідків.

Усім мешканцям пошкоджених будинків обов'язково буде надано допомогу від міста.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російський дрон влучив у будинок у Кривому Розі: двоє загиблих, четверо поранених, зокрема - немовля.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по житловому будинку у Кривому Розі, назвавши атаку цинічною та позбавленою військового сенсу.

За даними ОВА, загалом в області через атаки РФ 8 людей загинули, 11 поранених.

