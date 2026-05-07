Окупанти впродовж дня майже 80 разів атакували Дніпропетровщину: п’ятеро постраждалих

Упродовж дня четверга, 7 травня, російські загарбники майже 80 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Поранень зазнали п'ятеро людей, зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по обласному центру

У Дніпрі внаслідок ворожих атак пошкоджені підприємство, заклади культури й автівки. Бив противник і по Солонянській громаді, що у Дніпровському районі. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство.

Атаки на Нікопольщину

Також росіяни били по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій і Мирівській громадах. Понівечені підприємство, інфраструктура, магазин, автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки.

Постраждали п'ятеро людей. 45-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості, інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

Удари по Криворіжжю

На Криворіжжі ворог завдав удару по Апостолівській та Зеленодольській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

