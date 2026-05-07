Оккупанты в течение дня почти 80 раз атаковали Днепропетровскую область: пять пострадавших

В течение дня в четверг, 7 мая, российские захватчики почти 80 раз обстреляли три района Днепропетровской области. Пятеро человек получили ранения, зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по областному центру

В Днепре в результате вражеских атак повреждены предприятие, культурные учреждения и автомобили. Противник наносил удары и по Солонянской громаде, что в Днепровском районе. Повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Атаки на Никопольский район

Также россияне наносили удары по Никополю, Покровской, Червоногригоровской, Марганецкой и Мировской громадам. Повреждены предприятие, инфраструктура, магазин, автомобили, многоквартирные и частные дома.

Пострадали пять человек. 45-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Удары по Криворожью

На Криворожье враг нанес удар по Апостоловской и Зеленодольской громадам. Повреждена инфраструктура.

