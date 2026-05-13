Атака РФ на Кривой Рог: 9-месячная девочка в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ногу ребенка
В настоящее время в Кривом Роге в больнице в тяжелом состоянии находится девятимесячная девочка, раненная во время вчерашнего нападения РФ на город.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.
Ногу ребенка удалось спасти
По словам Вилкула, благодаря профессионализму врачей ногу ей удалось спасти, для дальнейшего лечения ребенок будет направлен в Днепр.
Состояние остальных пострадавших
Также в больнице находится ее 23-летняя мама в состоянии средней тяжести. Еще трем женщинам 45, 56 и 74 лет помощь была оказана на месте.
Повреждения
- Кроме домов частного сектора, повреждениям подверглись 2 пятиэтажных и девятиэтажный дом. В результате повреждения газопровода без газа остались 34 дома.
- Ведутся восстановительные работы и ликвидация последствий.
- Всем жителям поврежденных домов обязательно будет оказана помощь от города.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российский дрон попал в дом в Кривом Роге: двое погибших, четверо раненых, в том числе - младенец.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотником по жилому дому в Кривом Роге, назвав атаку циничной и лишенной военного смысла.
- По данным ОВА, в целом в области в результате атак РФ 8 человек погибли, 11 ранены.
Живи дитинко, і всі хто винен у твоїх стражданнях понесуть покарання.
Господи, допоможи дитині вижити, і подивись більш уважно на тих хто розв'яза війну, хто наживається на ній і на двохвов, не дай їм творити зло далі.