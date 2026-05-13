Ворожі дрони влучили в електропідстанцію на Полтавщині: є знеструмлення

Вночі 13 травня 2026 року ворог атакував ударними безпілотниками Полтавську громаду.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Влучання в електропідстанцію

За даними ОВА, зафіксовано влучання ворожих БпЛА в електропідстанцію. Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів.

Також пошкоджено скління прилеглих будинків.

Інформації щодо травмованих наразі не надходило.

Більше про ворожу атаку на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія запустила по території Україні ударні безпілотники увечері 12 травня.

Вночі ворог ударив по двох районах Харкова: спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури.

На Запоріжжі троє поранених через ворожі обстріли, є руйнування.

На Дніпропетровщині через атаки РФ 8 людей загинули, 11 поранених.

Також повідомлялося, що рашисти масовано вдарили дронами по промисловій інфраструктурі Одещини: є пошкодження.

