Новини Атака шахедів на Полтаву
Ворожі дрони влучили в електропідстанцію на Полтавщині: є знеструмлення

Шахед над Полтавою

Вночі 13 травня 2026 року ворог атакував ударними безпілотниками Полтавську громаду.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Влучання в електропідстанцію

За даними ОВА, зафіксовано влучання ворожих БпЛА в електропідстанцію. Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів.

Також пошкоджено скління прилеглих будинків.

Інформації щодо травмованих наразі не надходило.

Більше про ворожу атаку на цю мить не відомо.

Що передувало?

обстріл (33906) Полтава (590) Полтавська область (1366) Полтавський район (116)
Так збили ж усе! Яке влучання?
13.05.2026 08:29 Відповісти
ну а ми захєрачили по резервуаному парку перевантажувального комплексу ЗВГ "Таманьнєфтєгаза" - 45°07'59.4"N 36°42'00.3"E
Палати буде не довго - ЗВГ швидко горить.
13.05.2026 08:30 Відповісти
Все йде в одностороньому порядку ворог знищує Україну ,а в нас ще "перемир'я" триває,це сам трамп погодив.
показати весь коментар
13.05.2026 08:58 Відповісти
 
 