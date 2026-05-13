Вражеские дроны попали в электроподстанцию в Полтавской области: произошло отключение электроэнергии
Ночью 13 мая 2026 года враг нанес удар по Полтавской громаде с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.
Попадание в электроподстанцию
По данным ОГА, зафиксировано попадание вражеских БПЛА в электроподстанцию. Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов.
Также повреждено остекление прилегающих домов.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Больше о вражеской атаке на данный момент не известно.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники вечером 12 мая.
- Ночью враг нанес удар по двум районам Харькова: вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.
- В Запорожской области трое раненых в результате вражеских обстрелов, есть разрушения.
- В Днепропетровской области из-за атак РФ 8 человек погибли, 11 ранены.
- Также сообщалось, что рашисты массированно ударили дронами по промышленной инфраструктуре Одесской области: есть повреждения.
