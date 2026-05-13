Новости Атака шахедов на Полтаву
Вражеские дроны попали в электроподстанцию в Полтавской области: произошло отключение электроэнергии

Шахед над Полтавой

Ночью 13 мая 2026 года враг нанес удар по Полтавской громаде с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Попадание в электроподстанцию

По данным ОГА, зафиксировано попадание вражеских БПЛА в электроподстанцию. Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов.

Также повреждено остекление прилегающих домов.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Больше о вражеской атаке на данный момент не известно.

Что предшествовало?

обстрел Тахтаулове Полтавская область Полтавский район
Так збили ж усе! Яке влучання?
13.05.2026 08:29 Ответить
ну а ми захєрачили по резервуаному парку перевантажувального комплексу ЗВГ "Таманьнєфтєгаза" - 45°07'59.4"N 36°42'00.3"E
Палати буде не довго - ЗВГ швидко горить.
13.05.2026 08:30 Ответить
Все йде в одностороньому порядку ворог знищує Україну ,а в нас ще "перемир'я" триває,це сам трамп погодив.
13.05.2026 08:58 Ответить
 
 