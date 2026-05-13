Вражеские дроны попали в электроподстанцию в Полтавской области: произошло отключение электроэнергии

Ночью 13 мая 2026 года враг нанес удар по Полтавской громаде с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Попадание в электроподстанцию

По данным ОГА, зафиксировано попадание вражеских БПЛА в электроподстанцию. Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов.

Также повреждено остекление прилегающих домов.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Больше о вражеской атаке на данный момент не известно.

Читайте также: Враг атаковал Полтаву: повреждены дома

Что предшествовало?

Читайте также: Атака на объекты "Нафтогаза": нанесен серьезный ущерб газодобывающей инфраструктуре, есть погибшие