Враг атаковал Полтаву: повреждены дома
Сегодня, 7 апреля 2026 года, во время воздушной тревоги на громаду Полтавской области совершил нападение вражеский БПЛА.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОВА, в результате атаки есть повреждения в частных домовладениях.
"Масштабы повреждений и информация о пострадавших уточняются", - уточнил глава области.
Более подробной информации на данный момент нет.
