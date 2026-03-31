Новости Атака шахедов на Полтаву
1 416 2

Массированная атака БПЛА на Полтаву: количество пострадавших возросло до четырех. ФОТОрепортаж

В результате удара беспилотников по Полтаве разрушена часть многоэтажного дома, повреждены автомобили и объекты предприятий. Число пострадавших возросло до четырёх.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Виталий Дякивнич.

"Один человек погиб, число пострадавших увеличилось до четырех человек. Среди травмированных – девочка 2018 года рождения. Медики оказали ей помощь на месте", – говорится в сообщении.

Разрушено перекрытие 9-го этажа многоквартирного дома, повреждено остекление окон и припаркованные автомобили. 

Также зафиксировано падение вражеских БПЛА еще в двух местах. Повреждено производственное помещение одного из предприятий.

Кроме того, повреждены здания другого частного предприятия. В этих случаях обошлось без пострадавших.

По данным ГСЧС, среди пострадавших двое детей.

Последствия атаки

После атаки БПЛА: погибший и четверо пострадавших, повреждены здания
обстрел (31848) Тахтаулове (784) Полтавская область (1356) Полтавский район (99)
Варварська орда продовжує воювати з мирним населенням це їхня стратегія забуваючи, що крім огиди і ненависті до ворога більше нічого не викликає ,коли вже нарешті здохне світовий терорист путін ?
31.03.2026 08:14 Ответить
На його місце прийде ще лютіший.
31.03.2026 08:55 Ответить
 
 