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Новини Атака шахедів на Полтаву
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Масована атака БпЛА на Полтаву: кількість постраждалих зросла до чотирьох. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару безпілотників по Полтаві зруйновано частину багатоповерхівки, пошкоджено авто та об’єкти підприємств. Кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Віталій Дяківнич.

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"Одна людина загинула, кількість постраждалих збільшилася до чотирьох людей. Серед травмованих – дівчинка 2018 року народження. Медики надали їй допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Зруйновано перекриття 9 поверху багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон та припарковані авто. 

Також зафіксовано падіння ворожих БпЛА ще на двох локаціях. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств.

Крім того, пошкоджено будівлі іншого приватного підприємства. У цих випадках – обійшлося без постраждалих.

За даними ДСНС, серед постраждалих двоє дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула і троє травмовані внаслідок атаки ворожих БпЛА в Полтавській області, - ОВА (оновлено)

Наслідки атаки

Після атаки БпЛА: загиблий і четверо постраждалих, пошкоджені будівлі
Після атаки БпЛА: загиблий і четверо постраждалих, пошкоджені будівлі
Після атаки БпЛА: загиблий і четверо постраждалих, пошкоджені будівлі
Після атаки БпЛА: загиблий і четверо постраждалих, пошкоджені будівлі
Після атаки БпЛА: загиблий і четверо постраждалих, пошкоджені будівлі
Після атаки БпЛА: загиблий і четверо постраждалих, пошкоджені будівлі

Автор: 

обстріл (35056) Полтава (608) Полтавська область (1431) Полтавський район (142)
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