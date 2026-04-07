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Ворог атакував Полтаву: пошкоджено будинки
Сьогодні, 7 квітня 2026 року, під час повітряної тривоги Полтавську громаду атакував ворожий БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, внаслідок атаки є пошкодження у приватних домоволодіннях.
"Масштаби пошкоджень та інформація про постраждалих уточнюється", - уточнив очільник області.
Більше інформації на цю мить не відомо.
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