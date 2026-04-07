Ворог атакував Полтаву: пошкоджено будинки

Сьогодні, 7 квітня 2026 року, під час повітряної тривоги Полтавську громаду атакував ворожий БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, внаслідок атаки є пошкодження у приватних домоволодіннях.

"Масштаби пошкоджень та інформація про постраждалих уточнюється", - уточнив очільник області.

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Більше інформації на цю мить не відомо.