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Новини Атака шахедів на Полтаву
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Ворог атакував Полтаву: пошкоджено будинки

Шахед над Полтавою

Сьогодні, 7 квітня 2026 року, під час повітряної тривоги Полтавську громаду атакував ворожий БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, внаслідок атаки є пошкодження у приватних домоволодіннях.

"Масштаби пошкоджень та інформація про постраждалих уточнюється", - уточнив очільник області.

Також читайте: Масована атака БпЛА на Полтаву: кількість постраждалих зросла до чотирьох. ФОТОрепортаж

Більше інформації на цю мить не відомо.

Автор: 

безпілотник БпЛА (6108) обстріл (35129) Полтава (608) Полтавська область (1434) Полтавський район (144)
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