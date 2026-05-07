РФ атаковала Киевскую область дронами: в Вышгородском районе повреждены три дома

В ночь на 7 мая российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами. Благодаря работе сил ПВО и мобильных групп удалось избежать жертв и попаданий по критически важной инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник.

Как отметил чиновник, враг не прекращает дроновые атаки на Киевскую область. Под ударом - мирные люди, дома наших жителей.

"Искренне благодарю наших защитников и защитниц, в частности оборонцев из проекта "Чистое небо". На рубежах области этой ночью они уничтожали вражеские цели. Именно благодаря их профессионализму и самоотверженности последствия этой атаки минимальны", - подчеркнул Калашник.

К счастью, пострадавших нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Повреждения

За прошедшие сутки в Вышгородском районе незначительно повреждены три частных дома.

Работаем, поддерживаем друг друга и продолжаем жить, несмотря на постоянные атаки врага.

