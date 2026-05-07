РФ атакувала Київщину дронами: у Вишгородському районі пошкоджено три будинки
У ніч проти 7 травня російські війська вкотре атакували Київську область ударними дронами. Завдяки роботі сил ППО та мобільних груп вдалося уникнути жертв і влучань по критичній інфраструктурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
Як зазначив посадовець, ворог не припиняє дронові атаки на Київщину. Під ударом — мирні люди, домівки наших мешканців.
"Щиро дякую нашим захисникам і захисницям, зокрема оборонцям з проєкту "Чисте небо". На рубежах області цієї ночі вони нищили ворожі цілі. Саме завдяки їхній професійності та самовідданості наслідки цієї атаки мінімальні", - наголосив Калашник.
Постраждалих немає
На щастя, постраждалих немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Пошкодження
Протягом пройдешньої доби у Вишгородському районі незначно пошкоджено три приватні будинки.
Працюємо, підтримуємо одне одного і продовжуємо жити попри постійні атаки ворога.
