УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8957 відвідувачів онлайн
Новини Різня в Бучі Воєнні злочини російських окупантів
2 703 25

Ключового командира рашистів Кіма, який брав участь в окупації Бучі та вбивстві цивільних, судитимуть, - генпрокурор Кравченко

До суду скеровано обвинувальний акт щодо командира взводу 234-го гвардійського десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ ЗС РФ лейтенанта Юрія Кіма, який брав участь у захопленні Бучі та вбивстві цивільних у 2022 році.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"У березні 2022 року російський командир та військовослужбовці його підрозділу вчинили щонайменше 20 злочинів проти цивільних та 17 убивств мирних людей.

Юрій Кім особисто координував дії підлеглих, віддавав накази та контролював їх виконання. Доведено його командну відповідальність – він відповідатиме як за власні дії, так і за злочинні накази та звірства підлеглих", - йдеться в повідомленні.

Командира рашистів Юрія Кіма судитимуть за злочини в Бучі

Слідство встановило, як підрозділ заходив у Бучу, займав позиції, розподіляв зони контролю та вчиняв злочини.

Читайте: Буча - символ злочинів РФ. Винні мають відповісти, - Вадефуль

"Російські військові обходили будинки, проводили "фільтрацію" за проукраїнську позицію, затримували й допитували цивільних, катували, імітували страти та вбивали. Підвали, подвір’я і вулиці ставали місцями страт.

Ворог убивав цілі сім’ї, не жаліючи людей похилого віку. Після відступу росіяни намагалися приховати докази – тіла шістьох убитих із двох сусідніх родин вивезли та спалили на дитячому майданчику", - зазначив генпрокурор.

Всього було проведено 59 слідчих експериментів, надано свідчення 330 очевидців, проведено 86 впізнань за фотознімками, здійснено 3 ексгумації тіл, аналіз покинутої документації російських військових, гільзи одного зразка на різних місцях злочинів та інші докази.

Кравченко нагадав, що наразі вже встановлено 59 злочинців, 32 обвинувальні акти скеровано до суду. Працює спеціальний штаб, проведено понад 3 тисячі слідчих дій.

Читайте: Військовим РФ повідомлено про підозру у розстрілі жінки в Бучі, ще одного судитимуть за жорстоке поводження. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4563) Кравченко Руслан (187) воєнні злочини (1987) Бучанський район (158) Буча (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
заочно ).. по zельоному потужно

гнида кравченко засирає етер zельоним поносом
показати весь коментар
07.05.2026 09:28 Відповісти
+18
Краще б ліквідаційні команди з самокатами засилали по тихому, а не смішили людей.
показати весь коментар
07.05.2026 09:32 Відповісти
+13
Кім в паніці. Його заочно судять. Шо робити? Все пропало.
показати весь коментар
07.05.2026 09:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заочно ).. по zельоному потужно

гнида кравченко засирає етер zельоним поносом
показати весь коментар
07.05.2026 09:28 Відповісти
Краще б ліквідаційні команди з самокатами засилали по тихому, а не смішили людей.
показати весь коментар
07.05.2026 09:32 Відповісти
заочно. Кравченко впіймав хвилю
показати весь коментар
07.05.2026 09:29 Відповісти
Кім в паніці. Його заочно судять. Шо робити? Все пропало.
показати весь коментар
07.05.2026 09:30 Відповісти
Біг пес через овес, не шкодило псові, точно шкоди не буде і тому вівсові.
показати весь коментар
07.05.2026 09:31 Відповісти
заочно? заочно можна навіть розстріляти на місці!
показати весь коментар
07.05.2026 09:31 Відповісти
Треба за кожного вбитого цивільного українця вбивати трьох цивільних кацапів (як мінімум) - виходячи з співвідношення населення рф і України 3:1.
показати весь коментар
07.05.2026 09:33 Відповісти
Золоті слова.
показати весь коментар
07.05.2026 09:37 Відповісти
100.
показати весь коментар
07.05.2026 10:30 Відповісти
А нах все ТАКИМ ЖИРНЮЩИМ шрифтом?))) Ловят) Как поймают - Кима на кол)
показати весь коментар
07.05.2026 09:36 Відповісти
І скільки ж йому років дадуть ? А він їх заочно відсиджуватиме ?
показати весь коментар
07.05.2026 09:40 Відповісти
Не розумію - навіщо розслідувати та судити "заочно". Це такий розпил? Не спіймали, розслідували, засудили, гроші отримали. Де користь для людей?!
показати весь коментар
07.05.2026 09:42 Відповісти
Бо існує таке поняття, як строк давності. Пройде строк - неосуден. А у засуджених строків притягнення до відповідальності вже немає. Хоч сто років пройде, все одно можуть посадити
показати весь коментар
07.05.2026 10:33 Відповісти
В таке саме ставлення до зебілів, як і в бандюка кравченка - як до неповноцінних, розумовідсталих
показати весь коментар
07.05.2026 09:43 Відповісти
Грошей, які отримали судді, прокурори та слідчі у справі проти окупанта гарантовано вистачило б на ліквідацію цього біосміття, якби оголосили нагороду за його голову... В Бурятії народ шишки збирає, щоб вижити, а тут "легкі гроші"...
показати весь коментар
07.05.2026 09:43 Відповісти
Треба послати юриста зеленского, шоб він вмовив йього приїхати в Україну та дав слідству якись показання - а так це просто черговий фарс від 1000% прокурора.
показати весь коментар
07.05.2026 09:46 Відповісти
Хоч одного з корупціонерів посадить, потужни.
показати весь коментар
07.05.2026 09:47 Відповісти
Кіма? І в нас є Кім. Але цей на всю катушку ложить асфальт по всій Миколаївській області. Головне асфальт і "золота жила" через "Велике крадівництво", а ЗСУ - потім, хай лохи скидаються по гривні.
показати весь коментар
07.05.2026 09:57 Відповісти
"... Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными глазами!..."
показати весь коментар
07.05.2026 09:57 Відповісти
А чому немає інформації про те де воно народилося, хто воно за етнічним походженням, де вчилося, де зараз живе??? Явно ж якийсь азіат, судячи з прізвища та морди.
показати весь коментар
07.05.2026 10:28 Відповісти
Суддити треба не тільки виконавців ,а і кремлівське вище керівництво на чолі з найкривавішим терористом путіном ,а також пропагандонів рашиського режиму ,це може бути на даний час заочне засудження та оголошення в міжнародний розшук за геноцид проти українського народу,з подальшою ліквідаціє цих виродків ,але наша влада боїтся навіть назвати їх терористами ,убивцями.
показати весь коментар
07.05.2026 10:30 Відповісти
Судитимуть як завжди заочно .
показати весь коментар
07.05.2026 10:41 Відповісти
Чергова показуха від ОЗУ "ОП" без наслідків для вбивць українців та розпорошення даремно державних коштів.
показати весь коментар
07.05.2026 10:49 Відповісти
Якийсь взводний названий цими любителями "оновленої" мови - "ключовий командир"
показати весь коментар
07.05.2026 12:28 Відповісти
 
 