Ключового командира рашистів Кіма, який брав участь в окупації Бучі та вбивстві цивільних, судитимуть, - генпрокурор Кравченко

До суду скеровано обвинувальний акт щодо командира взводу 234-го гвардійського десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ ЗС РФ лейтенанта Юрія Кіма, який брав участь у захопленні Бучі та вбивстві цивільних у 2022 році.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У березні 2022 року російський командир та військовослужбовці його підрозділу вчинили щонайменше 20 злочинів проти цивільних та 17 убивств мирних людей.

Юрій Кім особисто координував дії підлеглих, віддавав накази та контролював їх виконання. Доведено його командну відповідальність – він відповідатиме як за власні дії, так і за злочинні накази та звірства підлеглих", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, як підрозділ заходив у Бучу, займав позиції, розподіляв зони контролю та вчиняв злочини.

"Російські військові обходили будинки, проводили "фільтрацію" за проукраїнську позицію, затримували й допитували цивільних, катували, імітували страти та вбивали. Підвали, подвір’я і вулиці ставали місцями страт.



Ворог убивав цілі сім’ї, не жаліючи людей похилого віку. Після відступу росіяни намагалися приховати докази – тіла шістьох убитих із двох сусідніх родин вивезли та спалили на дитячому майданчику", - зазначив генпрокурор.

Всього було проведено 59 слідчих експериментів, надано свідчення 330 очевидців, проведено 86 впізнань за фотознімками, здійснено 3 ексгумації тіл, аналіз покинутої документації російських військових, гільзи одного зразка на різних місцях злочинів та інші докази.

Кравченко нагадав, що наразі вже встановлено 59 злочинців, 32 обвинувальні акти скеровано до суду. Працює спеціальний штаб, проведено понад 3 тисячі слідчих дій.

