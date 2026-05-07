2 680 25

Ключевого командира рашистов Кима, участвовавшего в оккупации Бучи и убийстве гражданских лиц, будут судить, - генпрокурор Кравченко

В суд направлен обвинительный акт в отношении командира взвода 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ ВС РФ лейтенанта Юрия Кима, который участвовал в захвате Бучи и убийстве мирных жителей в 2022 году.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В марте 2022 года российский командир и военнослужащие его подразделения совершили не менее 20 преступлений против гражданских лиц и 17 убийств мирных жителей.

Юрий Ким лично координировал действия подчиненных, отдавал приказы и контролировал их выполнение. Доказана его командная ответственность – он будет отвечать как за собственные действия, так и за преступные приказы и зверства подчиненных", – говорится в сообщении.

Следствие установило, как подразделение входило в Бучу, занимало позиции, распределяло зоны контроля и совершало преступления.

"Российские военные обходили дома, проводили "фильтрацию" по проукраинской позиции, задерживали и допрашивали гражданских, пытали, имитировали казни и убивали. Подвалы, дворы и улицы становились местами казней.

Враг убивал целые семьи, не щадя пожилых людей. После отступления россияне пытались скрыть улики – тела шестерых убитых из двух соседних семей вывезли и сожгли на детской площадке", – отметил генпрокурор.

Всего было проведено 59 следственных экспериментов, даны показания 330 очевидцев, проведено 86 опознаний по фотографиям, осуществлено 3 эксгумации тел, анализ брошенной документации российских военных, гильз одного образца на разных местах преступлений и другие доказательства.

Кравченко напомнил, что на данный момент уже установлены 59 преступников, 32 обвинительных акта направлены в суд. Работает специальный штаб, проведено более 3 тысяч следственных действий.

Киевская область Кравченко Руслан военные преступления Бучанский район Буча
заочно ).. по zельоному потужно

гнида кравченко засирає етер zельоним поносом
07.05.2026 09:28 Ответить
Краще б ліквідаційні команди з самокатами засилали по тихому, а не смішили людей.
07.05.2026 09:32 Ответить
заочно. Кравченко впіймав хвилю
07.05.2026 09:29 Ответить
Кім в паніці. Його заочно судять. Шо робити? Все пропало.
07.05.2026 09:30 Ответить
Біг пес через овес, не шкодило псові, точно шкоди не буде і тому вівсові.
07.05.2026 09:31 Ответить
заочно? заочно можна навіть розстріляти на місці!
07.05.2026 09:31 Ответить
Треба за кожного вбитого цивільного українця вбивати трьох цивільних кацапів (як мінімум) - виходячи з співвідношення населення рф і України 3:1.
07.05.2026 09:33 Ответить
Золоті слова.
07.05.2026 09:37 Ответить
100.
07.05.2026 10:30 Ответить
А нах все ТАКИМ ЖИРНЮЩИМ шрифтом?))) Ловят) Как поймают - Кима на кол)
07.05.2026 09:36 Ответить
І скільки ж йому років дадуть ? А він їх заочно відсиджуватиме ?
07.05.2026 09:40 Ответить
Не розумію - навіщо розслідувати та судити "заочно". Це такий розпил? Не спіймали, розслідували, засудили, гроші отримали. Де користь для людей?!
07.05.2026 09:42 Ответить
Бо існує таке поняття, як строк давності. Пройде строк - неосуден. А у засуджених строків притягнення до відповідальності вже немає. Хоч сто років пройде, все одно можуть посадити
07.05.2026 10:33 Ответить
В таке саме ставлення до зебілів, як і в бандюка кравченка - як до неповноцінних, розумовідсталих
07.05.2026 09:43 Ответить
Грошей, які отримали судді, прокурори та слідчі у справі проти окупанта гарантовано вистачило б на ліквідацію цього біосміття, якби оголосили нагороду за його голову... В Бурятії народ шишки збирає, щоб вижити, а тут "легкі гроші"...
07.05.2026 09:43 Ответить
Треба послати юриста зеленского, шоб він вмовив йього приїхати в Україну та дав слідству якись показання - а так це просто черговий фарс від 1000% прокурора.
07.05.2026 09:46 Ответить
Хоч одного з корупціонерів посадить, потужни.
07.05.2026 09:47 Ответить
Кіма? І в нас є Кім. Але цей на всю катушку ложить асфальт по всій Миколаївській області. Головне асфальт і "золота жила" через "Велике крадівництво", а ЗСУ - потім, хай лохи скидаються по гривні.
07.05.2026 09:57 Ответить
"... Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными глазами!..."
07.05.2026 09:57 Ответить
А чому немає інформації про те де воно народилося, хто воно за етнічним походженням, де вчилося, де зараз живе??? Явно ж якийсь азіат, судячи з прізвища та морди.
07.05.2026 10:28 Ответить
Суддити треба не тільки виконавців ,а і кремлівське вище керівництво на чолі з найкривавішим терористом путіном ,а також пропагандонів рашиського режиму ,це може бути на даний час заочне засудження та оголошення в міжнародний розшук за геноцид проти українського народу,з подальшою ліквідаціє цих виродків ,але наша влада боїтся навіть назвати їх терористами ,убивцями.
07.05.2026 10:30 Ответить
Судитимуть як завжди заочно .
07.05.2026 10:41 Ответить
Чергова показуха від ОЗУ "ОП" без наслідків для вбивць українців та розпорошення даремно державних коштів.
07.05.2026 10:49 Ответить
Якийсь взводний названий цими любителями "оновленої" мови - "ключовий командир"
07.05.2026 12:28 Ответить
 
 