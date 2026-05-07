Ключевого командира рашистов Кима, участвовавшего в оккупации Бучи и убийстве гражданских лиц, будут судить, - генпрокурор Кравченко

В суд направлен обвинительный акт в отношении командира взвода 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ ВС РФ лейтенанта Юрия Кима, который участвовал в захвате Бучи и убийстве мирных жителей в 2022 году.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В марте 2022 года российский командир и военнослужащие его подразделения совершили не менее 20 преступлений против гражданских лиц и 17 убийств мирных жителей.

Юрий Ким лично координировал действия подчиненных, отдавал приказы и контролировал их выполнение. Доказана его командная ответственность – он будет отвечать как за собственные действия, так и за преступные приказы и зверства подчиненных", – говорится в сообщении.

Следствие установило, как подразделение входило в Бучу, занимало позиции, распределяло зоны контроля и совершало преступления.

"Российские военные обходили дома, проводили "фильтрацию" по проукраинской позиции, задерживали и допрашивали гражданских, пытали, имитировали казни и убивали. Подвалы, дворы и улицы становились местами казней.



Враг убивал целые семьи, не щадя пожилых людей. После отступления россияне пытались скрыть улики – тела шестерых убитых из двух соседних семей вывезли и сожгли на детской площадке", – отметил генпрокурор.

Всего было проведено 59 следственных экспериментов, даны показания 330 очевидцев, проведено 86 опознаний по фотографиям, осуществлено 3 эксгумации тел, анализ брошенной документации российских военных, гильз одного образца на разных местах преступлений и другие доказательства.

Кравченко напомнил, что на данный момент уже установлены 59 преступников, 32 обвинительных акта направлены в суд. Работает специальный штаб, проведено более 3 тысяч следственных действий.

