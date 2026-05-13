Ворог атакує Київщину дронами: працює ППО

У Київській області у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Заклик до громадян

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдетьсяу повідомленні.

Що передувало?

Як повідомлялося, Вінниччина наразі також перебуває під дроновою атакою ворога.

За даними президента Зеленського, зараз у небі Україні понад сотню російських дронів, протягом дня можуть бути ще хвилі.

