РФ атакувала Одесу безпілотниками: двоє постраждалих, загорілися автомобілі (оновлено). ФОТО

РФ вдарила по Одесі 13 травня: що відомо?

Російські окупанти атакували Одесу безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах 9-поверхового житлового будинку з подальшим загоранням припаркованих автомобілей.

Попередньо, двоє людей постраждало. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Оновлена інформація

За оновленими даними ОВА, в Одесі внаслідок ворожої атаки, на жаль, постраждало двоє людей: чоловіки 31 та 38 років.

Їх доправлено до медичних закладів. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Пошкодження

Також зазначається, що пошкоджено фасад та скління житлового будинку, а також декілька легкових автомобілей. Пожежі ліквідовано рятувальниками.

На місці події розгорнуто оперативний штаб. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
  • Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
  • За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

