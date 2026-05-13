РФ атакувала Одесу безпілотниками: двоє постраждалих, загорілися автомобілі (оновлено). ФОТО
Російські окупанти атакували Одесу безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах 9-поверхового житлового будинку з подальшим загоранням припаркованих автомобілей.
Попередньо, двоє людей постраждало. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Оновлена інформація
За оновленими даними ОВА, в Одесі внаслідок ворожої атаки, на жаль, постраждало двоє людей: чоловіки 31 та 38 років.
Їх доправлено до медичних закладів. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
Пошкодження
Також зазначається, що пошкоджено фасад та скління житлового будинку, а також декілька легкових автомобілей. Пожежі ліквідовано рятувальниками.
На місці події розгорнуто оперативний штаб. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
