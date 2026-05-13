РФ атакувала Одесу безпілотниками: двоє постраждалих, загорілися автомобілі (оновлено). ФОТО

Російські окупанти атакували Одесу безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах 9-поверхового житлового будинку з подальшим загоранням припаркованих автомобілей.



Попередньо, двоє людей постраждало. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Оновлена інформація

За оновленими даними ОВА, в Одесі внаслідок ворожої атаки, на жаль, постраждало двоє людей: чоловіки 31 та 38 років.

Їх доправлено до медичних закладів. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Пошкодження

Також зазначається, що пошкоджено фасад та скління житлового будинку, а також декілька легкових автомобілей. Пожежі ліквідовано рятувальниками.

На місці події розгорнуто оперативний штаб. Екстрені та комунальні служби усувають наслідки атаки.







Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

