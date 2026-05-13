РФ розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об’єктах України, - ГУР
Українська розвідка попередила, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
"У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів.
Надалі росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади", - зазначили там.
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
ну так чому ж тоді кацапські свині вже п'ятий рік не можуть окупувати Україну? не з'їжджай з теми, дай відповідь
А голобородьку та 1000 полонених показали дулю. Це дуже потужно...
- була можливість покошмарити росіян під час параду побєдобєсія.
- чи - продовжити розхерачувати їх нпз.
- але навіщо? Краще виміняти кілька днів без повітряних тривог у деяких областях України (навіть не у всіх), в обмін на відкладений масований удар параші.
#захистимо_чекістські_ритуали
Не слід було погоджуватися на запропоновану кацапами дату. Тільки після обміну!
Потужні фламінго туди якось не долітають, тим паче перемир'я закінчилось більше доби тому - а протидії нуль.
ти ж кричав тут що обмін полонених 1000 на 1000 це дуже добре і заради такого не треба стріляти.
для кого тепер?