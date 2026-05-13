РФ розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об’єктах України, - ГУР

Українська розвідка попередила, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів.



Надалі росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади", - зазначили там.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

