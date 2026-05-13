РФ атакує Хмельниччину, Буковину та Івано-Франківщину безпілотниками

Російські окупанти атакують безпілотниками Хмельницьку, Чернівецьку та Івано-Франківську області.

Про це повідомив глава ОВА Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі дрони атакують Хмельниччину. Працюють Сили протиповітряної оборони Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника області, відомо про трьох травмованих.

Їх госпіталізовано до медичних закладів у стані середньої важкості, їм надано медичну допомогу. Стан стабільний.

Також відомо, що вибухи пролунали у Коломиї на Івано-Франківщині. Там фіксують перебої зі світлом.

ППО працює у Чернівецькій області.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Оголошено повітряну тривогу у Києві.

