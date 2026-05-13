РФ атакує Хмельниччину, Буковину та Івано-Франківщину безпілотниками
Російські окупанти атакують безпілотниками Хмельницьку, Чернівецьку та Івано-Франківську області.
Про це повідомив глава ОВА Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворожі дрони атакують Хмельниччину. Працюють Сили протиповітряної оборони Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
За словами очільника області, відомо про трьох травмованих.
Їх госпіталізовано до медичних закладів у стані середньої важкості, їм надано медичну допомогу. Стан стабільний.
Також відомо, що вибухи пролунали у Коломиї на Івано-Франківщині. Там фіксують перебої зі світлом.
ППО працює у Чернівецькій області.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Оголошено повітряну тривогу у Києві.
Цілі москви - обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.
1 хвиля - атака ударними дронами;
2 хвиля - планують застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.