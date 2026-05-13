Новости Обстрелы Хмельницкой области
РФ атакует Хмельнитчину, Буковину и Ивано-Франковскую область беспилотниками

РФ атакует Хмельницкую область дронами: есть пострадавшие

Российские оккупанты атакуют беспилотниками Хмельницкую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

Об этом сообщил глава ОВА Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Вражеские дроны атакуют Хмельницкую область. Работают Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По словам главы области, известно о двух травмированных.

Также известно, что взрывы раздались в Коломые в Ивано-Франковской области. Там фиксируют перебои со светом.

ПВО работает в Черновицкой области.

Там повторні пуски одні і ті ж ***** локації... (с)
13.05.2026 12:04 Ответить
Одні і тіж локації та 4 роки одним і тим же курсом. Я вже мовчу про те що білий день на дворі.🤬.
13.05.2026 12:06 Ответить
Ціна параду в москві. 🤬🤬🤬. Наказ ***** пиши швидко щоб шахеди повернули назад 🤬. Ну 73 класно путіна ваш вождь потролив. З голою сракою зате язик без кісток.
13.05.2026 12:08 Ответить
Заколибав ти вже своїми відсотками. Згадай ще часи УНР коли селяни не пішли за Петлюрою, в ще краще Київську Русь.
13.05.2026 12:41 Ответить
У Кривому Розі медики врятували ногу 9-місячній дитині, яка постраждала через обстріл
13.05.2026 12:42 Ответить
❗️Атака може тривати 1-3 доби: ГУР попереджає, що росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по Україні

Цілі москви - обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.

1 хвиля - атака ударними дронами;
2 хвиля - планують застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.
13.05.2026 12:44 Ответить
Це вказує,що військові адміністрації областей нічого не зробили,щоб цього не було
13.05.2026 14:38 Ответить
Де ж той гарант зі стіною дронів - перехоплювачів?Як загундосе то в нього все гаразд.
