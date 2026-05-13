РФ атакует Хмельнитчину, Буковину и Ивано-Франковскую область беспилотниками

Российские оккупанты атакуют беспилотниками Хмельницкую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

Об этом сообщил глава ОВА Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вражеские дроны атакуют Хмельницкую область. Работают Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По словам главы области, известно о двух травмированных.

Также известно, что взрывы раздались в Коломые в Ивано-Франковской области. Там фиксируют перебои со светом.

ПВО работает в Черновицкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую областьи Киевскую область.

В Киеве объявлена воздушная тревога.

