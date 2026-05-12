War&Sanctions: ГУР оприлюднило дані про кооперацію виробництва ЗРГК "Панцирь-С1"

ГУР оприлюднило дані про кооперацію підприємств РФ у виробництві комплексу "Панцирь-С1"

Розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель комплексу "Панцирь-С1" та дані про 52 підприємства, залучені до його виробництва, частина з яких не під санкціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО України.

За даними ГУР, комплекс використовується російськими військами для прикриття важливих районів, об’єктів критичної інфраструктури та посилення системи протиповітряної оборони на малих і гранично малих висотах. Зокрема, раніше такі системи розміщувалися навіть у центрі Москви, включно з об’єктами поблизу Кремля.

Частина виробників досі не під санкціями

У межах оприлюднених матеріалів ідентифіковано понад 50 підприємств, залучених до кооперації у виробництві комплексу. За даними розвідки, щонайменше десять із них наразі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Серед них називаються підприємства, які постачають окремі електронні компоненти, блоки живлення, обчислювальні системи та елементи для станцій виявлення цілей.

У ГУР наголошують, що синхронізація санкційної політики та посилення контролю за її виконанням є ключовими інструментами для обмеження військово-промислового потенціалу Росії та зниження її можливостей продовжувати агресію.

До речі, у нас десь в загашниках має бути цілий та неушкоджений панцир. Його ще під час боїв на Київщині захопили. Мали б вже вивчити досконально.
12.05.2026 09:47 Відповісти
12.05.2026 09:49 Відповісти
Повинен бути не один...
12.05.2026 09:54 Відповісти
Ну тим більше. До речі, Ігнат ствержував, що ми з нього навіть щось русняве збили
12.05.2026 09:55 Відповісти
 
 