War&Sanctions: ГУР обнародовало данные о кооперации по производству ЗРГК "Панцирь-С1"
Разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель комплекса "Панцирь-С1" и данные о 52 предприятиях, задействованных в его производстве, часть из которых не подпадает под санкции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО Украины.
По данным ГУР, комплекс используется российскими войсками для прикрытия важных районов, объектов критической инфраструктуры и усиления системы противовоздушной обороны на малых и предельно малых высотах. В частности, ранее такие системы размещались даже в центре Москвы, включая объекты вблизи Кремля.
Часть производителей до сих пор не подпадает под санкции
В рамках обнародованных материалов идентифицировано более 50 предприятий, вовлеченных в кооперацию по производству комплекса. По данным разведки, по меньшей мере, десять из них в настоящее время не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.
Среди них называются предприятия, поставляющие отдельные электронные компоненты, блоки питания, вычислительные системы и элементы для станций обнаружения целей.
В ГУР отмечают, что синхронизация санкционной политики и усиление контроля за ее выполнением являются ключевыми инструментами для ограничения военно-промышленного потенциала России и снижения ее возможностей продолжать агрессию.
