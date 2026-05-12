War&Sanctions: ГУР обнародовало данные о кооперации по производству ЗРГК "Панцирь-С1"

Разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель комплекса "Панцирь-С1" и данные о 52 предприятиях, задействованных в его производстве, часть из которых не подпадает под санкции.

По данным ГУР, комплекс используется российскими войсками для прикрытия важных районов, объектов критической инфраструктуры и усиления системы противовоздушной обороны на малых и предельно малых высотах. В частности, ранее такие системы размещались даже в центре Москвы, включая объекты вблизи Кремля.

Часть производителей до сих пор не подпадает под санкции

В рамках обнародованных материалов идентифицировано более 50 предприятий, вовлеченных в кооперацию по производству комплекса. По данным разведки, по меньшей мере, десять из них в настоящее время не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Среди них называются предприятия, поставляющие отдельные электронные компоненты, блоки питания, вычислительные системы и элементы для станций обнаружения целей.

В ГУР отмечают, что синхронизация санкционной политики и усиление контроля за ее выполнением являются ключевыми инструментами для ограничения военно-промышленного потенциала России и снижения ее возможностей продолжать агрессию.

До речі, у нас десь в загашниках має бути цілий та неушкоджений панцир. Його ще під час боїв на Київщині захопили. Мали б вже вивчити досконально.
12.05.2026 09:47 Ответить
12.05.2026 09:49 Ответить
Повинен бути не один...
12.05.2026 09:54 Ответить
Ну тим більше. До речі, Ігнат ствержував, що ми з нього навіть щось русняве збили
12.05.2026 09:55 Ответить
 
 