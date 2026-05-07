War&Sanctions: ГУР обновило данные о 12 танкерах и более 200 капитанах "теневого флота" РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные о 12 танкерах и более 200 капитанах "теневого флота" РФ, задействованных в экспорте нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация обнародована на портале War&Sanctions в разделе "Морские суда".

Отмечается, что танкеры и суда осуществляли перевозку грузов военного назначения и похищенной с временно оккупированных территорий Украины продукции в интересах РФ.

"В сегодняшнее обновление, в частности, вошли десять танкеров так называемого теневого флота под удобными и фальшивыми флагами, с непрозрачной структурой собственности, а также два танкера греческих судоходных компаний.

Всех их объединяет перевозка нефти и нефтепродуктов в интересах крупных российских нефтегазовых компаний - "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Новатэк", "Лукойл" и т. д. Такой экспорт является основным источником наполнения военного бюджета РФ для ведения войны против Украины", - отмечается в разведке.

Роль капитанов в работе "теневого флота" РФ

В разведке сообщили, что все опубликованные сегодня танкеры, а также почти все упомянутые капитаны уже находятся под санкциями Украины за участие в противоправной деятельности и работе в интересах России.

"Для усиления противодействия необходима синхронизация таких санкций партнерами и, соответственно, запрет на заход таких судов в порты, их обслуживание, запрет на въезд для таких капитанов в цивилизованные страны", - подчеркивают в ГУР.

Капитаны, как главные лица на морском судне, знают не только владельцев теневых танкеров, но и обладают информацией о грузах и их стоимости, о техническом состоянии, имеющихся проблемах судна, тем самым оценивают риски, которые оно представляет для окружающей природной среды.

В ГУР МО также отмечают, что капитаны, вопреки международным правилам и отраслевым стандартам, могут прибегать к рискованным практикам, в частности:

отключение или манипуляции системой AIS;

внесение ложных данных в судовые журналы;

проведение перегрузок грузов в море (STS-операции), в частности с опасными или подпадающими под санкции грузами.

"Поэтому сегодня мы обращаемся также и к экипажам судов теневого флота - теневые компании-операторы, стоящие за теневым флотом, обычно исчезают, как только судно сталкивается с правоохранительными действиями, оставляя капитанов и моряков самостоятельно нести правовые и гуманитарные последствия.

Вы еще можете отказаться от совершения нелегальных действий и пойти на сотрудничество", - подытожили в разведке.

