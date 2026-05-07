War&Sanctions: ГУР оновило дані про 12 танкерів і понад 200 капітанів "тіньового флоту" РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про 12 танкерів і понад 200 капітанів "тіньового флоту" РФ, залучених до експорту нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформація оприлюднена на порталі War&Sanctions в розділі "Морські судна".

Зазначається, що танкери та судна здійснювали перевезення вантажів військового призначення та викраденої з тимчасово окупованих територій України продукції в інтересах РФ.

"До сьогоднішнього оновлення, зокрема, увійшли десять танкерів так званого тіньового флоту під зручними та фальшивими прапорами, з непрозорою структурою власності, а також два танкери грецьких судноплавних компаній.

Усіх їх об’єднує перевезення нафти та нафтопродуктів в інтересах великих російських нафтогазових компаній — "Сургутнєфтєгаз", "Роснєфть", "Новатек", "Лукойл" тощо. Такий експорт є основним джерелом наповнення військового бюджету РФ для ведення війни проти України", - зазначають у розвідці.

Роль капітанів у роботі "тіньового флоту" РФ

У розвідці повідомили, що всі опубліковані сьогодні танкери, а також майже всі згадані капітани вже перебувають під санкціями України за участь у протиправній діяльності та роботі на користь Росії.

"Для посилення протидії необхідна синхронізація таких санкцій партнерами, та, відповідно, заборона на заходи таких суден у порти, їх обслуговування, заборона в’їзду для таких капітанів до цивілізованих країн", - наголошують у ГУР.

Капітани, як найголовніші на морському судні, знають не лише власників тіньових танкерів, а й володіють інформацією про вантажі та їхню вартість, про технічний стан, наявні проблеми судна, тим самим оцінюють ризики, які воно становить навколишньому природному середовищу.

У ГУР МО також зазначають, що капітани, всупереч міжнародним правилам і галузевим стандартам, можуть вдаватися до ризикованих практик, зокрема:

відключення або маніпуляції системою AIS;

внесення неправдивих даних у суднові журнали;

проведення перевалок вантажів у морі (STS-операції), зокрема з небезпечними або підсанкційними вантажами.

"Тому сьогодні ми звертаємось також і до екіпажів суден тіньового флоту - тіньові компанії-оператори, які стоять за темним флотом, зазвичай зникають, як тільки судно стикається з правоохоронними діями, залишаючи капітанів та моряків самостійно нести правові та гуманітарні наслідки.

Ви ще можете відмовитись від вчинення нелегальних дій та піти на співпрацю". - підсумували у розвідці.

